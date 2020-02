Una exasesora del PP dice que la mujer de derechas "tiene más deseo sexual que la de izquierdas"

Isabel Rábago asesoró a Díaz Ayuso y al Partido Popular de Madrid hasta que la ahora presidenta de la Comunidad fue nombrada candidata. Se ocupaba de impartir clases de telegenia a distintos cargos de la formación.

Ahora, trabaja como colaboradora de distintos programas de Mediaset, todos ellos en prime time. Este miércoles, un periodista leía los resultados de una encuesta acerca del deseo sexual y preguntaba de forma retórica: "¿Quién tiene más apetito? ¿Las mujeres de derechas o las de izquierdas?". Y Rábago ha saltado: "¡Las de derechas! ¡Las de derechas!".

"¡Hombre, por favor, las de derechas!", ha apostillado la exasesora del Partido Popular ante la mirada incrédula de algunos de sus compañeros. La escena ha tenido lugar en Ya es mediodía, el programa de Telecinco que presenta Sonsoles Ónega.

Un rato después, Rábago y el resto de tertulianos han tenido la oportunidad de comentar con más detalle el mencionado estudio, que diagnostica más deseo en las "mujeres de izquierdas". "Eso es porque nosotras no lo contamos ni alardeamos de nuestro apetito sexual", ha afirmado Rábago.

"Lo que viene a decir esta encuesta es que las mujeres de derechas tienen aversión al sexo y que lo hacen -el amor- como favor a sus maridos. Pues yo me planto. Pero, ¿a quién han preguntado ustedes?", ha debatido la antes asesora de Ayuso.

Admiradora de Cifuentes y Aznar

"Soy católica, apostólica y romana. He ido a un colegio y a una universidad católica. Nadie me ordenó flagelarme ni me habló de la masturbación", ha continuado Rábago con la voluntad de romper tópicos.

Tanto Ayuso como Rábago son íntimas amigas de Cristina Cifuentes. Estrecharon su relación durante el ocaso de la expresidenta. El pasado mayo, la gestora del PP, recién dimitida Cifuentes, otorgó a Díaz Ayuso la vicesecretaría de Comunicación. Ella levantó el teléfono y llamó a Rábago: "Quiero que me ayudes". Ella dijo "sí". Meses después, en octubre de 2018, ese trabajo cristalizó en una responsabilidad con nombre y apellido: "Área de Medios y Telegenia". A día de hoy, ya no colabora con el PP.

Isabel Rábago, de familia cántabra, nació en Ferrol en 1974, aunque se crió en Astillero, cerca de Santander. Tras terminar el colegio -fue a un centro de las Hijas de la Caridad-, sus padres le dieron la oportunidad de elegir: hizo las maletas y se matriculó en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde se licenció en Ciencias de la Información.

"Es católica practicante, pero no de misa dominical", ha dicho en alguna ocasión. En 1993, fue elegida Miss Cantabria y compitió en el certamen nacional. Se vinculó al PP en tiempos de su "admirado" José María Aznar".