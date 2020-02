Societat Civil procurará "que no haya 5 o 6 marcas constitucionalistas" en las elecciones catalanas

Societat Civil Catalana se organiza para movilizar el voto constitucionalista en las próximas elecciones catalanas. Finalmente han presentado el consejo asesor, un órgano consultivo previsto en sus Estatutos, para elaborar un ideario para recuperar el músculo que demostraron en la manifestación multitudinaria del 8 de octubre de 2017.

Para que su trabajo no caiga en saco roto trabajan para que las fuerzas contrarias al independentismo no se fragmenten en varias candidaturas. “No estamos a favor de que se presenten 5 o 6 marcas constitucionalistas”, explican a este medio.

La entidad presidida por Fernando Sánchez Costa tiene muy claro que no se posicionarán a favor de ninguna lista en concreto, y son escépticos de que el PSC esté dispuesto a unirse bajo las mismas siglas que PP y Cs, como sugirió Inés Arrimadas. No obstante, también afirman que trabajarán para que no se fraccione el voto.

SCC presenta su nuevo proyecto de crear una plataforma europea contra el populismo

Evitar la abstención

Desde la última victoria de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, que logró ser la fuerza más votada con 36 diputados, el constitucionalismo se encuentra en sus horas más bajas.

“Todo movimiento para evitar la abstención o que el voto no valga nada nos parece bien y haremos lo posible para que salga bien”, añaden a instancias de EL ESPAÑOL.

La nueva etapa que lidera Sánchez Costa busca “enviar al separatismo al banquillo de la oposición", tal y como afirmaron en la presentación del nuevo consejo asesor.

Para ello trabajan con los datos oficiales, como el CEO, así como estudios demoscópicos internos para volver a movilizar a los catalanes constitucionalistas y atraer a los desencantados con el nacionalismo.

En este sentido, el último barómetro del CEO apuntaba a que no llegaba al 2% de los catalanes los que consideraban que el Govern había sabido encontrar una solución para Cataluña.

Este dato significativo, tal y como expresaron en las redes sociales, les empuja a hacer esfuerzos para contribuir a que el constitucionalismo sea una alternativa en la región. Algo que, por el momento, se antoja difícil.

Galaxia de siglas

La Junta de Societat Civil Catalana cuenta con diversas sensibilidades políticas. Muchos de sus miembros proceden de PP, Cs o PSC, pero también otros, como Toni García, ha fundado su propio partido (Izquierda en positivo) o Ángeles Herrero, que estuvo en Podemos de Sabadell.

Otros que dejaron sus responsabilidades en la entidad, como el historiador Josep Ramon Bosch, forma parte del grupo fundador de Lliga Democrática, partido que propugna un catalanismo leal al Estado y a las normas comunes que, en este caso, se dirige a votantes constitucionalistas así como a nacionalistas moderados.

El giro liberal de Ciudadanos propició en su momento que algunas de las personalidades cercanas hasta entonces a la formación naranja buscarán fortuna a través de iniciativas no nacionalistas, pero preservando el ideario socialdemócrata.

Es así como se impulsaron proyectos como Izquierda en positivo, DeCide -del exdirigente de Cs Antonio Robles- o Unidos Sí, entre otros. Ya fuera como partidos políticos o como plataformas.

Societat Civil Catalana conoce bien esta realidad y sus matices ideológicos. Pero su objetivo es aunar esfuerzos para constituir una alternativa real al nacionalismo.