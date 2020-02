Josep Piqué, Francesc de Carreras y Beatriz Becerra integrarán el nuevo Consejo asesor de SCC

Josep Piqué, exministro del PP; Francesc de Carreras, fundador de Cs, y Beatriz Becerra, antigua dirigente de UPyD serán las figuras de mayor peso político que este lunes presente Societat Civil Catalana (SCC) como miembros de su Consejo Asesor Consultivo. Se trata de un órgano de nueva creación que está contemplado como posibilidad en sus estatutos, pero que no existía hasta la fecha, con el que la entidad se dotará de una especie de think tank para elaborar pensamiento, debates públicos y documentos de estrategia política que amplíen la base constitucionalista en Cataluña.

Según ha podio saber este periódico, la iniciativa de Fernando Sánchez Costa se presentará este lunes en rueda de prensa en Barcelona y pretende restañar las heridas de SCC, que pasó un año 2019 muy duro, con divisiones internas y hasta tres presidentes. El Consejo Asesor, de hecho, lo liderará José Rosiñol, uno de los expresidentes de la entidad constitucionalista e integrará también a parte del que fuera su equipo directivo, como Míriam Tey y Sixto Cadenas.

Sociedad Civil Catalana quiere relanzar su poder de influencia política "trabajando de manera rigurosa en cuestiones de fondo", explica Beatriz Becerra a EL ESPAÑOL. "Impulsar objetivos y proyectos concretos de SCC y por otro lado tener la capacidad de darle visibilidad de una manera transversal. No sólo con gente de la organización, sino con gente de fuera".

Otras figuras que también reunirá el Consejo asesor serán las de la escritora y periodista Carmen Posadas; Manuel López; Abel Gibert, consultor; Víctor Franco, jurista; el economista José Luis Oller, y el catedrático Josep Maria Oller.

"Enfoque nacional y europeo"

"Es un momento adecuado, es necesario trabajar por la democracia, por el Estado de derecho, por las reformas necesarias", no sólo a nivel catalán. "En realidad todo el enfoque es nacional", explica la exeurodiputada, "nacional y europeo". Porque el planteamiento no es reactivo, sino propositivo.

Josep Piqué, exministro, economista y empresario. CG

La implicación de Josep Piqué confirma una decisión del ex líder del PP catalán de volver a implicarse de una forma más sistemática en la política. Centrado en estos años en el mundo de la empresa, su presencia en ciertos foros académicos y de pensamiento ha aumentado en los últimos meses. Ahora, se está implicando personalmente en la defensa activa del constitucionalismo prestando su trabajo y su figura política como un activo al proyecto.

La solvencia académica y profesional de De Carreras también ha pesado a la hora de buscar la incorporación de personalidades de la abogacía y la academia, con peso en la vida política catalana. Según fuentes de este Consejo asesor, se ha buscado "la diversidad de verdad, política y profesional".

Propuestas, no reacciones

El objetivo del nuevo órgano será, según las fuentes citadas, elaborar documentos y reunirse en plenario al menos dos veces al año para poner en común los trabajos sobre estrategia política y debates, como el de una reforma electoral, o los desafíos de los populismos y nacionalismos a la Unión Europea.

"El plan no es responder ante nada ni nadie, sino ofrecer alternativas elaboradas con trabajo e ideas imprescindibles", añade Becerra, en conversación con este periódico, dada la aceleración de los cambios globales, que hacen que los sistemas políticos deban dotarse de nuevas bases, más sólidas y actualizadas.

Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana. Toni Albir EFE Barcelona

"No queremos que se vea como una reacción, no lo es", insiste, "sino prestigiar a la entidad con figuras de la política, académicas y del derecho" que trabajen a fondo y doten de acervo a SCC. Con esta iniciativa, Sánchez Costa no sólo reunifica Societat Civil Catalana para la mejor dinamización de la sociedad, sino que pretende convertirla en referente intelectual y "con mayúsculas".

También Ciudadanos -en un mal momento electoral, pero base constitucionalista de los últimos años en Cataluña- cobra algo más de peso en SCC con este movimiento. Después de las tensiones del año pasado en el que el partido naranja receló de una supuesta mayor cercanía de la entidad al PSC, a la presencia de De Carreras se unirá Pere Lluís Huguet, portavoz del grupo municipal de Cs en Salou.

La puesta en marcha del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, "con las cesiones, los entreguismos y la falta de avances sustantivos", es uno de los motivos por los que Becerra se siente ilusionada con el proyecto. "Si vamos a trabajar en clave nacional, hay que ver que este consejo puede aportar cosas sobre construir lo que España necesita, y el hecho de que el contexto político no sea el más propicio sólo le da aún más valor".