La emotiva carta de Sara Carbonero a su hijo Lucas por su cumpleaños

Este 2 de junio es un día muy especial para la familia formada por Sara Carbonero (36 años) e Iker Casillas (39). La periodista y el futbolista celebran el cuarto cumpleaños de su hijo pequeño, Lucas. Una celebración muy especial aunque atípica, ya que no podrán estar cerca de los suyos a causa de la pandemia del Covid-19. Aún así, Sara e Iker han preparado un día de lo más familiar y divertido para su segundo hijo.

Este martes, la periodista ha querido dedicarle a Lucas una emotiva felicitación en su perfil de Instagram. En el escrito, Carbonero descubre, entre otras cosas, cómo el pequeño le ha preguntado si cuando el virus pase podrá celebrar su cumpleaños con sus amigos del colegio: "Aunque ya nos hayamos acostumbrado no deja de ser curioso que tu hijo pequeño te pregunte si 'cuando termine el coronavirus podrá invitar a los amiguitos del cole a su cumpleaños'. Le respondes que por supuesto que sí, sin saber muy bien cuando llegará ese día, y fuera de todo pronóstico se queda conforme. Me resulta sorprendente a la vez que alentador comprobar cómo los niños, tan chiquititos, han interiorizado y asumido una situación que sigue frustrando a muchos adultos".

La imagen de Lucas que ha publicado Sara.

Este cuarto cumpleaños era especial para Lucas, pues lo iba a pasar en su casa de Oporto: "Lucas nunca ha soplado las velas en el mismo sitio: Algarve, Cerdeña, Navalacruz, por este orden, su día siempre nos ha pillado en un sitio diferente y por eso este año le hacía una tremenda ilusión tener una merienda con todos sus amigos cantándole los Parabéns". Pero el Covid-19 se lo ha impedido. Sara ha querido transcribir la conversación que ha mantenido con su hijo esta misma mañana al despertar:

"Hoy, al despertarse me ha dicho que ya era muy mayor, porque con dos años no le gustaba el huevo frito ni los champiñones, ahora sí.

- ¿Qué más cosas no hacías con dos años y que ahora ya consigues hacer?, le he preguntado

- No hablaba bien, mamá. Entonces ya pensaba que te quería mucho, pero no te lo podía decir".

Una bonita carta a su pequeño en la que termina reconociendo el inmenso amor de madre que siente por él: "Hoy celebramos tu vida. Feliz cumpleaños, pequeño, por muchos años más pidiendo cosquillas en la espalda y en las manos para dormirte, enamorándonos con tu risa pillina y auténtica, siendo testigos de tus carreras al sprint con las manos detrás, 'modo Sonic'. Por muchos años más pensando que puedes cambiar el mundo con un palo de cualquier parque haciendo las veces de varita de Hogwarts. Y en definitiva , maravillándote ante todas esas cosas pequeñitas que en realidad son las más grandes como tú bien sabes. Por muchos más años aprendiendo de ti".

El nuevo look de Sara

Justo hace una semana, Carbonero sorprendía a sus seguidores con un radical cambio de look al publicar una fotografía en la que luce un aspecto muy diferente al que había mostrado hasta ahora. Aprovechando la llegada de las altas temperaturas y la vuelta a la normalidad tras el confinamiento, la periodista ha decidido dar un giro radical a su imagen y se ha deshecho de su larga melena para estrenar un corte garçon que ha impactado a los internautas.

Con el título "Boa tarde" (Buena tarde), Sara quiso compartir con sus millones de seguidores esta muestra de su nuevo aspecto, haciendo referencia en los hashtags de la publicación a "la calma" y la filosofía slowlife (vida lenta) de la que está disfrutando en Oporto, el rincón portugués donde reside con su familia desde hace cinco años.

Ver esta publicación en Instagram Boa tarde . #vamosaporlasemana #lacalma #Porto #slowlife Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 26 May, 2020 a las 7:27 PDT

De esta manera, Sara Carbonero deja atrás el año más difícil de su vida y vuelve a mostrar su faceta más natural y espontánea, demostrando una vez más que no conoce los límites y que se atreve con todo. Y es que, justo hace un año, la periodista desvelaba que la habían intervenido por un cáncer de ovario, solo unas semanas después de que su marido, Iker Casillas, sufriera un infarto.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada", confesaba. Dos malas noticias que llegaban juntas y que generaron una gran preocupación en el entorno del matrimonio.

Desde entonces, la presentadora ha tratado de mantener su mejor sonrisa y expresar un mensaje de positividad en todo momento: "De repente las cosas más cotidianas y banales del mundo han dejado de serlo para convertirse en instantes únicos y mágicos, muchos problemas se han ido de golpe. Siento a mi gente más cerca que nunca y me estoy riendo, creo que como jamás antes lo había hecho. Porque la vida es así, un cambio constante, un regalo precioso pero envenenado", comentaba en una publicación en Instagram, su vía favorita para comunicar sus emociones.

