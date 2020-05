El caso de la paternidad de Julio Iglesias llega a la Organización Mundial de la Salud

Javier Santos (42 años) persiste una vez más en su reconocimiento como hijo de Julio Iglesias (76). En un último intento por vencer en esta larga batalla legal, el supuesto hijo del artista pone en conocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras entidades internacionales genéticas y científicas la disfunción producida en su caso de filiación con Julio Iglesias, como ha podido saber Europa Press.

Su abogado Fernando Osuna explica: "La justicia no puede contradecir a la ciencia. La ciencia y la justicia tiene que ir de la mano, genéticamente se ha demostrado que Javier es hijo de Julio Iglesias". Como ya anunció, está preparando un denso y argumentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

"El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo es favorable a la verdad científica, por encima de la cosa juzgada. En igual sentido se pronuncian el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo", vienen reiterando desde que conocieran los resultados gentéticos. Por ello, el hijo de María Edite Santos (65) cree que tiene mucho recorrido este caso y que al final vencerá en instancias superiores.

Javier Santos y Julio Iglesias en montaje de JALEOS.

En su alegación, aducen que la Audiencia Provincial de Valencia no ha estudiado el ADN, ni otras pruebas; sólo dice que el caso ya fue juzgado: "La cosa juzgada en estos casos decae, no prevalece. Hay que averiguar la verdad científica, la verdad material, saber si una persona es hijo de otro. Esta afirmación la mantienen los tribunales europeos y españoles".

El famoso letrado de asuntos de filiación mantiene: "El mundo científico dice que todo ordenamiento legal que obstruya el derecho a la verdad en los asuntos de filiación, atenta contra los derechos constitucionales. Conocer la verdad biológica frente a una supuesta paternidad o maternidad es un derecho y para ello se debe acudir al estudio científico que permite despejar toda duda con certeza absoluta".

Fernando Osuna anuncia que seguirá luchando por que se reconozca la paternidad de Iglesias. Gtres

"El derecho a conocer la verdadera filiación es el derecho a la identidad de la persona; en la actualidad y gracias a la ciencia el concepto jurídico de filiación legítima, ya sea matrimonial o extramatrimonial, se encuentra ligado y al alcance de la verdadera y única realidad biológica", comenta.

"Si Julio Iglesias es padre de Javier Santos, ahí está la prueba de ADN coincidente al 99 %, mantener lo contrario sería como decir que el río Ebro no pasa por Zaragoza. La Justicia en este caso, no en otros, tiene que ceñirse o ir de la mano de la ciencia y no al revés", comenta.

Además, no confían en la actitud de Julio Iglesias: "¿Por qué no viene el cantante a hacerse voluntariamente la prueba de ADN? la respuesta es bien sencilla, sabe que el análisis genético lo va a convertir en padre".

[Más información: La madre de Javier Santos carga duramente contra Julio Iglesias: "Es una mala persona"]