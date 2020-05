Madame de Rosa revela los efectos secundarios que podría provocarle el Covid-19

Madame de Rosa (38 años) sigue batallando contra el COVID-19. Desde que se contagiase, trabajando como enfermera, todavía no se ha recuperado y han pasado casi dos meses desde que lo anunciase entre lágrimas en sus redes sociales. En concreto, fue el 24 de marzo cuando revelaba que tenía el mal de la pandemia del coronavirus.

Durante este tiempo, la influencer no se ha encontrado nada bien. Ha pasado por distintos estadios, incluyendo eccemas en la piel, fiebre y problemas de respiración. Ángela Rozas Saiz, que es como se llama realmente, estaba feliz recientemente porque parecía que por fin, había superando la enfermedad. Sin embargo las noticias, de nuevo, han sido otras.

Pantallazo de Madame de Rosa en sus redes sociales. Instagram

Este lunes publicaba en su cuenta de Instagram los resultados de las últimas pruebas que se realizó. Y aunque la PCR salió negativa, continúa dando positivo en sangre por coronavirus. "La PCR salió negativa en COVID pero en el análisis de sangre sigue saliendo que soy positiva", comentaba junto al emoji de una cara triste.

Esto ha generado muchas dudas y curiosidades tanto a seguidores como a otras muchas personas teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad muy desconocida: "Todo esto os lo cuento porque me escribís mucha gente. Esto es muy nuevo y a veces te asustas y sé que os aliviáis cuando os cuento estas cosas". Ante todo, la enfermera que fue a trabajar en el hospital de La Paz para colaborar con sus compañeros sanitarios, explica que las pruebas a las que se ha sometido no han sido por la seguridad social y no ha sido una privilegiada: "La serología no me la han hecho por la seguridad social, me la tuvo que recetar un médico y tuve que ir a hacérmela por lo privado, pagando".

Madame de Rosa ha querido aclarar qué sucede: "La PCR, la prueba que te meten el bastoncillo por la nariz y por la boca, me dio negativa-". Sin embargo, Ángela Rozas sigue con síntomas clásicos del coronavirus, como fiebre: "Pero como sigo con fiebre, el médico decidió hacerme la serología en sangre que no es el test rápido, sino que te sacan sangre en tubos de la vena y te hacen la serología de los anticuerpos; y de ahí te salen los anticuerpo IgM y los IgG", explicaba detalladamente para sus más de 600.000 seguidores.

Y continúa: "Los IgM te dicen si tienes el virus está activo, si lo has pasado o si no lo has pasado y los IgG, si has creado anticuerpos contra esa enfermedad, es decir, como si te hubieras vacunado y fueras inmune". "La historia de la inmunidad del COVID es que muchas veces se han creado anticuerpos pero luego a veces pierdes la inmunidad, y a lo mejor dentro de un mes soy inmune y luego no", seguía aclarando Ángela con su explicación.

La famosa it-girl ha revelado la inestabilidad que le ha provocado su contagio: "Los primeros que me dieron al principio salió que había hecho anticuerpos y luego las de ayer que sigo siendo positivo. Sí que es un virus de cantidad muy baja y puede que ya no contagie, pero como he dado positivo no puedo salir a la calle".

Efectivamente, Madame de Rosa ha pasado por varias fases de salud desde que contrajera coronavirus. Y además, ha hablado de los graves efectos secundarios que le han provocado y los que aún le puede provocar el coronavirus: "Otra cosa que no os había contado es que había dado una alteración del factor coagulación que me ha alterado un factor en la sangre que me puede provocar trombos y el médico me había dicho que bien tenía que pincharme un tratamiento de eparina o bien salir a caminar mucho. ¿Qué pasa? Que aunque he dado 1,13 y el positivo es a partir de 1,1, me ha dicho que no puedo salir y estoy rallada con que tengo que estar moviéndome mucho para evitar los trombos", concluía la enfermera.

