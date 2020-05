Analizamos el polémico refugio de Merlos: el mapa, el precio y los 314 metros de la discordia

Alfonso Merlos (41 años) es uno de los hombres más buscados del momento tras el escándalo amoroso del que es protagonista desde el pasado jueves 23 de abril. Han pasado ya diez días y la polémica sigue coleando y dejando más nombre, datos y situaciones inéditas. Mientras todo esto ocurre, Alexia Rivas (27) permanece refugiada bajo el mismo techo que el periodista después de que su aparición en ropa interior en la videollamada de Merlos la colocara en el punto de mira. Las imágenes acumulan cientos de miles de visualizaciones y gracias a ello toda España se sabe ya de memoria la distribución del salón del tertuliano político.

De igual modo, los millones de telespectadores que han sido testigos de este culebrón del confinamiento conocen a la perfección cómo son las puertas del garaje y el portón principal del chalet de Alfonso Merlos. Agencias de prensa y distintos programas de televisión realizan desde hace días sus guardias frente al casoplón de la discordia.

Alexia lleva confinada allí, supuestamente, desde hace tres semanas, pero Marta López (46) asegura que hasta mediados de abril ella también se alojó allí antes de volver a su casa con sus hijos. Las fechas no cuadran, pero de lo que no hay duda es de cuál ha sido la escena del crimen (pasional).

Fachada y entrada del chalet de Boadilla del Monte de Alfonso Merlos.

El chalet se sitúa en Boadilla del Monte, a 28 minutos exactos en coche de la sede de Telecinco. La viviendo posee 314 metros cuadrados, divididos en dos plantas y con un espacio de jardín destacable para el relax y el ocio de sus inquilinos. También dispone de garaje, con capacidad para dos vehículos, y de hecho, desde esta ubicación existe la entrada secundaria a la casa, que es la que más usan sus huéspedes.

Nada más entrar en la vivienda existe un hall que simplemente divide las estancias y solo se aprecian las puertas de un baño, la de la cocina y el salón. En frente se sitúan las escaleras hacia el piso superior donde se despliegan las diversas habitaciones de las que dispone la casa y el cuarto principal de Alfonso Merlos, que compartía en su momento con Marta López.

Marta López explica la distribución de la casa.

No se trata de una edificación nueva, no es de obra nueva y por tanto su precio no se asemeja al 1,5 millones de euros que pueden costar algunas de sus viviendas colindantes de creación posterior y de diseño mucho más innovador. El chalet de Merlos, o mejor dicho, en el que vive -ya que está alojado en él con contrato de alquiler- ha sufrido reforma pero mantiene una estructura de hace bastante años. Por eso, tampoco puede compararse con las nuevas casas adosadas que se acaban de levantar en una calle paralela a la suya y que se han puesto en venta por alrededor de 600.000 euros.

Según fuentes expertas consultadas por este medio, teniendo en cuenta la localización de la vivienda, sus dimensiones, sus instalaciones, su entorno y sus servicios y comercios al alcance, se puede estipular que el precio de alquiler ronda los 2.500 o 3.000 euros mensuales dependiendo de las circunstancias de la firma contractual.

Vista aérea del chalet de Merlos.

Es un precio relevante, pero no estratosférico teniendo en cuenta las comodidades del lugar y el bolsillo del periodista político y empresario. Además, parece que la elección de la ubicación no fue al azar cuando Merlos la escogió como su nueva vivienda hace solo un año. Frente a la entrada no posee ningún vecino, solo altos arbustos que convierten las vistas en algo imposible y hacen del lugar un búnker no apto para curiosos. Tampoco posee vecinos a su derecha, sino un terreno vacío con algunos árboles plantados de forma alterna.

Esta vegetación alrededor consigue la privacidad que ahora mismo busca el periodista junto a su actual pareja, Alexia Rivas. La reportera de Socialité se 'coló' en la videollamada de Merlos por querer desayunar en la zona exterior de la casa, donde además de un amplio jardín, se presentan varias tumbonas y sillones y, por supuesto, la piscina rectangular con una especie de semicírculo para las escaleras de entrada al agua. ¿Pudo evitar pasar por detrás de su novio? Tal y como explicó la propia Marta López, sí; solo tendría que haber dado la vuelta por el jardín y llegar a la puerta principal que da a la cocina. "Solo tardas 30 segundos más", detalló la ex gran hermana. Y en vista de los planos, así es.

