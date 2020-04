Mabel Lozano desvela que sufre cáncer de mama y que ha sido intervenida de urgencia

Mabel Lozano (52 años) está viviendo uno de sus peores momentos. La actriz y directora ha desvelado en sus redes sociales que sufre cáncer de mama. Una noticia que ha sorprendido al mundo de la televisión y a todas aquellas personas que siguieron su carrera en la pequeña pantalla.

La propia toledana ha querido contar en primera persona cómo recibió este golpe vital y también ha narrado cómo fue la operación a la que tuvo que someterse de manera urgente poco después de conocer su diagnóstico.

Mabel Lozano es muy activa en redes y está muy involucrada en la lucha feminista. Gtres

"Hace un mes me diagnosticaron cáncer de mama. La pasada semana me intervenían, y todo salió bien. Los ganglios estaban perfectos y el canciroma era muy pequeño, estaba en el estadio I. Fue una cirugía conservadora, y estaba en las mejores manos , las de un magnífico cirujano, y un hombre encantador, Antonio Tejerina, ademas del oncólogo Pedro Perez Segura, colaborador de la AECC Madrid desde donde mi amiga Teresa me ha llevado de la mano con su cariño", ha detallado en Instagram.

En el mismo texto ha contado cómo ocurrió todo desde el principio: "Yo misma en una autoexploración descubría el nódulo en mi seno izquierdo después de hablar con mi amiga @pakadiaz que me contaba esta misma experiencia".

"Paka me ha salvado la vida, esto mismo dentro de un año hubiera tenido un pronóstico muy distinto. Esta es la razón por la que comparto esto; para que nunca os olvidéis de la medicina preventiva, de la autoexploración, de cuidaros... Tenemos que asumir que no somos inmortales, y nunca más que ahora lo estamos viendo, y llorando, a tantas personas que están muriendo", escribe. Y es que este difícil momento le ha llegado en plena crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, lo que ha complicado aún más la situación, pero, afortunadamente, todo está teniendo buena evolución.

Mabel Lozano (derecha), junto a su hija Roberta, el día de la operación.

"Por otro lado, ahora más que nunca tengo claro que hay que hacer de la vida algo extraordinario, vivirla de una manera más intensa. Y así estábamos mi hija Roberta y yo ayer, celebrando, saliendo felices del hospital donde mi querido Antonio Tejerina nos confirmaba, con los informes definitivos tras la cirugía, lo bien que había ido todo", ha narrado. En toda esta historia sus hijos, la mencionada Roberta y Jacobo Campoy Lozano, han permanecido a su lado, apoyándola y dándole la motivación necesaria para seguir adelante.

"Gracias a mi familia y amig@s por tanto cariño, me quedan años para devolver las toneladas de amor, y pienso devolverlo, ¡¡¡que lo sepáis!!!!", escribía en agradecimiento a todos los mensajes de amor que está recibiendo. Y es que nada más publicar el post en sus redes, cientos de sus seguidores han querido dejarle comentarios de apoyo y ánimo, inundados de corazones en color violeta y innumerables gritos de '¡Campeona!'.

Además, Mabel Lozano es una gran activista del movimiento feminista, y así lo demuestra en su perfil de Twitter, donde aboga por la libertad de todas y la seguridad para los sectores más vulnerables. Es por esto que la llegada a su vida del cáncer de mama no la ha derrumbado y le ha dado más fuerzas para luchar por sus principios.

Me preocupa hoy y siempre, se han muerdos dos amigos del virus, soy freelance y curiosamente este pasado martes me han operado de un cáncer de mama. Estoy en casa, con mi familia, curando mis heridas. Miles de mujeres prostituidas no tienen casa, ni familia, ni siquiera derechos. https://t.co/DhNyjRkCZj — Mabel Lozano (@LozanoMabel) April 18, 2020

