Sabemos lo que estaba haciendo Eva González horas antes de las polémicas imágenes de Cayetano

Horas antes de que este miércoles vieran la luz las comprometedoras imágenes en las que Cayetano Rivera Ordóñez (42 años) pasea con una amiga por Londres entre rumores de infidelidad a Eva González (39), esta se encontraba en las instalaciones de Antena 3 con la grabación de su programa La Voz Kids. Así lo ha hecho constar en sus InstaStories, donde ha compartido varios vídeos en los que se la puede ver muy sonriente, feliz, relajada y por momentos sin poder reprimir las carcajadas.

Continuando con su vida normal, como si nada ocurriera o no fuera consciente de que, horas después, se iban a publicar las fotografías del momento. Subida al volante de un coche típico de los que se usan en el golf, durante un presumible parón en la grabación y acompañada de su maquillador y una amiga, Eva es todo felicidad.

Eva González junto a dos amigos riendo y pasándolo bien antes de la portada de 'Semana'.

Seis días han pasado desde que se conociera la existencia de unas fotografías que podían cambiar para siempre el rumbo vital de uno de los matrimonios más famosos de España. La continuidad de una de las parejas más sólidas del panorama social corría grave peligro por la situación en la que uno de sus miembros aparecía en las citadas instantáneas. Este miércoles, las comprometidas imágenes han visto la luz. El paquete de fotografías, que fueron tomadas el pasado 11 de noviembre, lo ha comprado y llevado en exclusiva hasta su portada la revista Semana.

Las dos fotos que presiden la página principal de la mencionada publicación muestran al torero y a una mujer esbelta de cabello oscuro juntos por la capital británica (donde ella vive desde hace años), cogidos del brazo, felices y despreocupados. A la izquierda de la portada, Cayetano mira su teléfono móvil mientras su amiga lo toma por el brazo izquierdo. En la imagen central, ambos se funden en lo que aparece un abrazo mientras sonríen sin temor a ser pillados.

Cayetano Rivera junto a su mujer, Eva González y en la portada de la revista junto a su amiga.

Tras un breve paseo, ambos se han acercado a un restaurante situado en el barrio de Westminster, muy cerca del palacio de Buckingham para refugiarse de las bajas temperaturas y de paso tomar un refrigerio. En las imágenes interiores se les puede ver sentados en la mesa, uno frente al otro, y cogidos de la mano mientras conversan: ella, con los brazos extendidos hacia el diestro; y él, sosteniendo su mano entre las suyas.

El pasado jueves 28 de noviembre, desde el programa Sálvame advertían que se les había ofrecido un pack de fotografías cuyo protagonista era un hombre famoso, casado con una mujer muy conocida, con la que tenía un hijo en común y que pertenecía a una de las sagas familiares más célebres de este país. Según desgranó el espacio vespertino de Telecinco, el fotógrafo puso un precio que el programa decidió no pagar. Finalmente, era la citada publicación la que se hacía con las codiciadas fotografías.

Cayetano: "Voy a demandar a todo el mundo"

Nada más aterrizar este miércoles al filo del mediodía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, Cayetano, que siempre suele discreto y muy poco dado a hablar, estallaba tras ser noticia por unas fotografías de Semana. Nada más llegar a la altura de la prensa, sentenciaba: "Voy a demandar a todo el mundo". Y es que para el torero, lejos de las especulaciones y de la complicidad evidente que se respira en las fotos, "está todo claro, está todo clarísimo".

Cayetano no ha dudado en compartir su opinión y defender su honor y la intromisión al honor que ha sufrido: "Si piensan que la Justicia es tonta, y que no saben que de no ser por las especulaciones tan dañinas que se han hecho sobre mi persona no hubiesen comprado/publicado esas imágenes nunca, es porque tienen un concepto de la Justicia muy diferente al mío". Y asegura que en su objetivo hay varios frentes: "No son los únicos a los que voy a demandar: fotógrafos, redactores, colaboradores, consejeros delegados, a todo aquel que tenga una responsabilidad".

