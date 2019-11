¿Qué piensa Xandra Falcó de Tamara y su tonteo con Jordi Cruz?

La familia de Tamara Falcó (38 años) está de lo más orgullosa del paso de la joven por el programa de Masterchef Celebrity y es que la hija de Isabel Preysler (68) ha mostrado su faceta más cercana y humana. En esta ocasión su padre y su hermana, el Marqués de Griñón (81) y Xandra Falcó (49), acudieron a Círculo Fortuny para promocionar la excelencia de España y la innovación.

¿Xandra qué tal ha visto a Tamara como ganadora de 'Masterchef'?

La final fue fantástica, ya la habéis visto, ella estaba feliz, yo estoy orgullosísima de lo que ha hecho, de lo que ha trabajado y encantada de que haya ganado. Yo creo que se lo merece, se lo merece todo. Lo ha trabajado muchísimo y se ha notado.

¿Tenía esperanza de que ganara?

Antes de que empezara, yo siempre he confiado en Tamara porque es una chica que se lo toma muy a pecho lo que hace y lo trabaja a fondo para conseguirlo. Yo estuve en la final y fue emocionantísimo.

El Marqués de Griñón con su hija favorita, en un acto público. Gtres

Usted que has estado allí. ¿Cómo ha vivido la final?

Pues fue muy emocionante, fue muy divertido ver el programa desde dentro, yo recibí muchos mensajes que decía que estaba todo bajo control, todo limpio, todo ordenado y así es como lo vivimos.

¿Y ese coqueteo con Jordi?

Muy divertido, nos enteramos allí y me parece que puede ser, no sé, yo creo que hay que preguntárselo a ella.

Ese beso tan espontáneo, ¡qué mona!

Exacto, yo creo que correspondía a todo lo que había pasado en las ediciones anteriores. O sea, en los programas anteriores, que estaba lo de la cobra, Tamara además de esto, tiene desparpajo.

El comentado beso entre Tamara Falcó y Jordi Cruz, en el programa.

Hasta una fiesta en su casa, que estaban invitados Los Chunguitos, ¿Se imagina a Tamara amiga de Los Chunguitos?

Exactamente sí, perfectamente. Es que Tamara tiene un lado muy humano, que creo que se ha visto, desollando los conejos que es el lado del campo. Nosotros tenemos una tradición en el mundo del campo y es estar cercano a la tierra y cuando eres cercano a la tierra, lo eres a las personas.

¿Ha tenido que hacer de conejillo de indias con ella también?

No, a mí me invitaron al programa y fui con mi hija que es su ahijada, y lo pasamos muy bien y luego a la final que fue una sorpresa.

¿Cómo habéis guardado el secreto? Que tu padre nos decía si yo me he enterado ahora.

Dificilísimo, y mis hijas, todos me preguntaban, pero no he podido decir nada.