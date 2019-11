Aitana Ocaña cumple su sueño en los Grammy Latinos de la mano de Miguel Bernardeau

La cantante Aitana Ocaña (20 años) ha cumplido uno de sus sueños. La intérprete ha debutado en los Grammy Latinos junto a otras jóvenes promesas del mundo de la música. La extriunfita interpretó junto a Alejandro Sanz (50) el tema Mi persona favorita bajo la atenta mirada de su novio Miguel Bernardeau (22).

Desde hace unos días, la catalana está disfrutando de Las Vegas con el actor de Élite. La pareja puso rumbo a Estados Unidos después de acudir a la gala de LOS40 Music Awards, una noche donde la complicidad y el cariño quedó patente cuando él le entregó el premio a Mejor Artista del 40 al 1. Aunque esta vez la joven no consiguió hacerse con el premio a Mejor Nueva Artista -lo ganó Nella Rojas (30)- la sonrisa de su rostro fue la tónica de la noche.

Aitana desfilando en la alfombra roja del MGM Garden. Gtres

La intérprete acaparaba todas las miradas en la alfombra roja del MGM Garden Arena con un impresionante vestido lencero de terciopelo con un sensual escote pronunciado en la espalda. Aunque la artista cambió de vestuario para subirse al escenario. Escogió un provocativo mono largo de lo más brillante que luego llevó en la cena posterior.

Un look que hemos descubierto gracias a una historia que subió Miguel Bernardeu en su perfil de Instagram. El actor presumía orgulloso de su novia minutos antes de que hiciera su aparición estelar junto a Alejandro Sanz.

La relación de los jóvenes artistas se hizo pública en octubre del año pasado cuando JALEOS publicó unas fotografías en las que se les podía ver disfrutando de una íntima cena en un restaurante cubano del centro de Madrid. Una cita en la que compartieron mesa, risas y confidencias.

La pareja cenando en un conocido restaurante madrileño. Jaleos

No obstante, la relación tardó en confirmarse ya que ambos son muy reticentes a hablar de su vida privada. "Es súper majo y es amigo mío, todo bien. Todo muy bien, de verdad, es amigo", explicó en su momento Aitana sobre su relación con el hijo de Ana Duato, tratando de negar las evidencias.

Conforme pasaban los meses, los jóvenes finalmente normalizaba su relación y no escondía su amor, hasta el punto de que la madre del actor, Ana Duato (51), hablaba maravillas de la cantante: "Aitana es divina. No se puede decir otra cosa, me encanta". Además, la actriz se mostraba muy emocionada por lo bien que le están yendo las cosas al joven: "Mi hijo está feliz, por su momento profesional y personal", declaró en su momento.

