Bertín Osborne: "No sé qué derechos les quedan por conseguir a las feministas. Que se vayan a Kuwait"

Bertín Osborne (64 años) vuelve a ser protagonista del foco mediático -y polémico- tras unas nuevas declaraciones públicas. Sus opiniones acerca del panorama político y social nunca están exentos de críticas y en esta ocasión, de la mano del diario El País, el presentador ha sido preguntado por su visión sobre el feminismo, un tema sensible que está de plena actualidad y que no ha dudado en contestar con su habitual rotundidad.

"¿Qué piensa de los movimientos feministas?", es la pregunta del citado periódico al cantante. A continuación su clara respuesta: "No sé qué derechos les faltan a las mujeres que no hayan conseguido hoy en día. A mí me encantaría que esos movimientos feministas se fueran a Kuwait o se fueran a Irán, donde lapidan a mujeres todavía, o donde las hacen ir con una especie de saco que parece el 'sacamantecas'. Claro... ¿Por qué no van ahí? ¿Por qué no se quejan de eso? ¿Por qué no se van a la embajada de irán y se ponen en la puerta... Porque a mí todavía me mandan vídeos horrorosos de lapidaciones de mujeres porque se han acostado con uno... (ríe) Imagínate lo que sería este país si pasara eso... Es que yo creo que en España es un país donde se han conquistado todos los derechos de la mujer que se debían conquistar y se queda alguno, será una excepción que yo no conozco. Entonces, a mí me parece fantástico que haya movimientos feministas donde tiene que haberlos, así que se marchen a Turquía o que se vayan a África. España no necesita un movimiento feminista como agua de mayo, no joder... Si hay alguna evidencia de un trato discriminatorio yo soy el primero que lo diría, el primero que lo defendería, pero ¿más que eso? Yo creo que en España hoy en día eso no tiene sentido".

Las críticas en redes sociales no se han hecho esperar. Pero el presentador de Mi casa es la tuya ya está acostumbrado a recibir comentarios negativos sobre su perspectiva de la sociedad y las diversas ideologías. Y es que es habitual oírle hablar de política, e incluso hace unos días se reunía con Mario Vargas Llosa (83) y Felipe González (77) para encontrar una solución a la situación de Venezuela.

Ver esta publicación en Instagram Esto sí: http://www.ondacero.es/noticias/sociedad/bertin-osborne-que-van-todos-inmigrantes-mansion-pablo-iglesias_201806215b2b96a70cf224cc17773214.html Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne) el 22 Jun, 2018 a las 3:15 PDT

El tema de los refugiados también ha copado muchas de sus discusiones más fervientes así como sus críticas a la gestión de la izquierda. En concreto, siempre ha sido muy crítico con el partido Unidas Podemos, y sobre todo con su líder Pablo Iglesias (40), quien además se negó a asistir a su programa de Mi casa es la tuya en una emisión dedicada a la visita de varios políticos. Debido a sus extremas diferencias en la forma de gestionar el país y la sociedad en general, muchas veces el andaluz ha sido muy duro con sus políticas y exposiciones públicas sobre Venezuela, algo con lo que no está nada de acuerdo. Tanto es así que se especuló con que el presentador había afirmado que Iglesias se llevara a "todos los inmigrantes a su nuevo chalé".

Sin embargo, por un lado o por el otro, el cantante nunca se salva de las críticas. Y es que el propio Bertín asegura que él "no es nada políticamente correcto" y declara todo aquello que piensa tal y como le viene a la cabeza. Una práctica sin filtro que le ha convertido en el centro de la polémica en muchas ocasiones.

[Más información: La mujer de Bertín, "el comodín" de 'Mi casa es la tuya': su verdadera función en el programa]