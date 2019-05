El feo de Bertín a Ana Rosa en directo: "Si quieres que hablemos, me invitas al programa"

Ha sido al filo de la una del mediodía de este jueves cuando El programa de Ana Rosa ha conectado en directo con Bertín Osborne (64 años) después de un vídeo en el que se hablaba de su próxima invitada en Mi casa es la tuya, Marta Sánchez (53). Teniendo en cuenta que la cantante se encuentra de plena actualidad tras haber sufrido lanzamiento de huevos por supuestos independentistas en su último concierto, el programa conecta con la firme intención de preguntarle a Osborne por esta cuestión y, de paso, así cebar el programa del próximo viernes, como se ha hecho en otras ocasiones.

Así, nada más conectar con Bertín -que se encontraba en un acto promocional de Onerent, una empresa de adelanto de rentas y protección al propietario de viviendas-, y tras unos rápidos prolegómenos, la reportera le ha preguntado: "¿Qué te parece lo que le ha pasado a Marta Sánchez?". En ese momento, Bertín, cortante y con cara de circunstancias, le ha espetado: "Pero es que yo no estoy aquí para hablar de Marta Sánchez".

Osborne durante la conexión en directo. Mediaset

Y ante el asombro de todos -se daba por hecho que hablaría de sus entrevistas; ahí, el faldón del espacio durante el directo-, se limitaba a hacer promoción: "Estoy aquí para hablar de Onerent. Por ejemplo, Ana Rosa Quintana (63), si tienes propiedades en alquiler, te vendría muy bien. ¿Qué más quieres saber?". La presentadora, desde plató, ha toreado la situación tirando de desenfado: "Hombre, Bertín, yo lo quiero saber todo".

Osborne, con una sonrisa, responde, sagaz: "Si quieres que hablemos de otra cuestión, me invitas a tu programa un día y voy encantado, como he hecho siempre". Durante los cerca de dos minutos que dura la conexión, lo que es un hecho es que el presentador consigue su objetivo, que es hablar de la empresa que promociona, ante la cara anonadada de la reportera. Onerent sí, Marta Sánchez no. En ese momento, el espacio matutino se debía ir a publicidad y Quintana ha despachado a Osborne de la siguiente forma: "Puedes venir a este programa siempre que quieras. Un beso fuerte". ¿Veremos a Bertín y Ana Rosa cara a cara en el programa?

