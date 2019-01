Rafa Nadal se casa con su novia Xisca tras catorce años de relación

Rafael Nadal (32 años) y María Francisca Perelló (30) se casan. Así lo asegura la revista ¡HOLA! en su portada, donde explica que la pareja se dará el 'sí, quiero' el próximo otoño en Mallorca, su tierra natal. El tenista y su pareja, Meri Perelló -como prefiere ella que se la llame- se comprometieron el pasado mes de mayo en Roma. Desde entonces, han pasado ocho meses en los que ambos han llevado con la máxima privacidad esta feliz noticia, que llevará a unirles en unos cuantos meses.

Tras catorce años de relación, Nadal y Meri han decidido dar este paso tan importante en sus vidas. Discretos con su vida privada, la novia del tenista no ha faltado nunca a ninguno de los torneos en los que ha participado su pareja, un apoyo continuo que se pudo ver en el Open de Australia, que tuvo lugar recientemente. Lo cierto es que al haber tardado tanto en dar el paso, había quien, incluso, dudaba de que este momento fuese a llegar algún día.

Portada de la revista '¡Hola!'

Durante el pasado 2017 ya corrió el rumor de que la pareja había contraído matrimonio en la más estricta intimidad, enlace que fue rápidamente desmentido por el entorno del tenista español. Nadal, al que no le gusta hablar de su vida privada, hizo una excepción el año pasado al conceder su entrevista más íntima:"Evidentemente, tengo la intención e ilusión de formar una familia. Me encantan los niños. Van pasando los años y tendremos que tomar una decisión, pero me gustaría empezar a hacer todo eso cuando mi vida deportiva se termine". Por el momento han dado un paso más, y es que ambos han decidido afianzar su amor, y quién sabe si el siguiente paso sea el de tener un bebé.

La mallorquina no lleva anillo de compromiso, pero, desde hace algunos meses, luce un bonito colgante con un solitario, que no se ha quitado desde entonces, y que podría ser un regalo de Rafa Nadal. Siempre discreta y en un segundo plano, es habitual ver a Xisca en las gradas, casi siempre junto a su suegra y el entorno más íntimo del deportista. Nunca le ha gustado el protagonismo ni conceder entrevistas en los medios de comunicación. Se conforma con estar al lado de su pareja, con ser esa especie de 'primera dama' del mundo del tenis.

