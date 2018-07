Las lágrimas de Terelu en 'Deluxe' al revelar los detalles de su segundo cáncer

Terelu Campos (52 años) ha vuelto a decir 'hasta pronto' en la que ha sido, con total seguridad, la entrevista más dura que recuerde. Al menos en los últimos seis años. La colaboradora de Sálvame ha aceptado la invitación de Sábado Deluxe para contar en primera persona cómo ha afrontado el duro golpe que la vida ha vuelto a asestarle: un segundo cáncer, esta vez, en la otra mama.

La hija de María Teresa Campos (77) será intervenida el próximo miércoles 11 de julio en la Fundación Jiménez Díaz, mismo centro clínico en el que ya se practicó la primera operación de un tumor maligno encontrado en el seno derecho.

Terelu se rompe en plena entrevista. Telecinco

"Esperanzada y asustada", así es como se encuentra la presentadora tras la noticia que le dieron el pasado jueves 28 de junio. "Esperanzada por que el próximo miércoles el doctor Díaz Miguel me opere y me quite el tumor. El análisis de ese tumor me da esperanzas... Esperanzas de no volver a pasar otra vez por todo, tan solo con quitarme algo ya seré feliz", ha concluido entre lágrimas.

Terelu, mujer de fuerte temperamento y carácter regio, ha conservado en secreto una noticia que la dejó "derrumbada, con pavor y rabia". Desde el 28 de junio hasta el 6 de julio ha hecho vida normal, ha acudido a su puesto de trabajo y ha mantenido el tipo ante situaciones que la sobrepasaban. Nadie lo notó. "El impacto al conocer la noticia es infinitamente peor que la primera vez. La primera vez no tuve miedo: no sé si por ignorancia o porque desconocía... la palabra 'cáncer' era tan grande que no tuve tiempo", ha afirmado.

Terelu en 'Sábado Deluxe'. Telecinco

"Cuando me tumbé en esa camilla, vi al médico con el ecógrafo... Y dije, 'Dios mío, ¿qué ha visto? ¿Qué es lo que hay ahí?' Y me dijo "hay aquí un tejido que no corresponde...". "Me derrumbé", ha deslizado la primogénita de la veterana periodista Campos. "Estaba tumbada y empezaron a caer las lágrimas sin parar... La enfermera se sentó, me cogió la mano y dijo "te vamos a hacer una biopsia en este momento".

Terelu ha expresado que en las primeras personas en las que pensó cuando el médico le dio la funesta noticia fue en su hija y en su madre. La discreción la achaca a esto. Su intención era comunicar a Teresa la noticia con el máximo de información, y por ende, el mayor sosiego para su progenitora, delicada de salud en los últimos tiempos.

Y así fue, acudió hasta la mansión Campos acompañada de su hermana Carmen y su médico, Rocío, a quien considera un apoyo fundamental en todo este proceso. "Cuando se lo conté a mi madre, se puso a temblar. El sufrimiento de mi madre y de las personas que quiero me duele más que el mío", declara.

Terelu se rompe cuando habla de su madre. Telecinco

Tiene miedo, lo confiesa, y llora a solas. Evita las lágrimas en presencia de María Teresa. El tumor es cuatro veces más pequeño que el de hace seis años, algo que la llena de esperanza, junto con el calor, el apoyo y el hombro de sus amigos, su familia y sus compañeros de trabajo, que vuelven a arropar a Terelu en su peor momento.

