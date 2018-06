Víctima de 'bullying' y fan del sushi: lo que no sabías de Leticia Dolera

Leticia Dolera (36 años) tiene este domingo una cita importante con Risto Mejide (43) en el Chester. La actriz, conocida por su trabajo en series como Al salir de clase o El barco y en películas como REC 3, se ha convertido en el último tiempo en un referente del feminismo.

Su popularidad en los últimos meses ha aumentado considerablmente, con numerosas entrevistas e intervenciones en diversos programas. Aún así, JALEOS te adelanta algunas curiosidades desconocidas de la actriz.

1. Sufrió bullying en el colegio

Durante la promoción de su primera película como directora, guionista y actriz protagonista, Requisitos para ser una persona normal, Dolera comentó que había tenido un papel fundamental para la creación de este largometraje sus recuerdos de la infancia.

Dolera desveló que durante su adolescencia sufrió bullying en el instituto. "(La película) parte de un lugar, de una sensación íntima que yo he tenido muchas veces en mi vida: la de no encajar, sentir que estás fuera de lugar. Yo lo he sentido en el instituto, en algún rodaje, en fiestas, en cenas, podría decir que en algún momento hasta en la gala de los Goya. Creo que todo el mundo ha sentido esto alguna vez, que no encajas en un sitio, que no cumples los requisitos que deberías cumplir", relató en ese momento Dolera.

2. Le encanta el sushi

Leticia no es de esas actrices que responda a las típicas preguntas de rutinas de belleza y consejos para cuidarse, entre ellos las dietas, ya que ha defendido en varias ocasiones que su trabajo habla por ella, no por su imagen o su figura.

Esto no evita que en determinadas ocasiones Dolera se ha prestado a este tipo preguntas. ¿Resultado? Ha dejado claro que sus dotes en la cocina se restringen a cuando pide sushi, uno de sus productos favoritos que comparte habitualmente en sus redes sociales.

3. Tiene una gata

Leticia Dolera no se libra de la pasión que existe en las redes sociales con las mascotas, en este caso con los gatos. La actriz tiene una gata a la que presentó oficialmente en sus redes sociales en agosto de 2015.

Os presento a mi gata. Una publicación compartida por LeticiaDolera (@leticiadoleraoficial) el 22 de Ago de 2015 a las 3:01 PDT

La actriz comparte numerosas imágenes de este animal que, como el resto de los de su especie, la interrumpe en todos su quehaceres: escribiendo, leyendo, en el sofá... Dolera comparte esta pasión con su buen amigo, Manuel Burque (38), que también tiene un gato.

4. Estudió interpretación en Los Ángeles

Antes de hacerse famosa Leticia se marchó a Los Ángeles para estudiar interpretación, formación a la que se sumó su preparación en la escuela de Juan Carlos Corazza y en la de Nancy Tuñón.

Además de estos atributos, la actriz puede presumir de tener una gran preparación a sus espaldas: se formó en canto con Susana Domènech, aprendió jazz con Karen Taft, se formó en danza clásica con Coco Comín y en juego e improvisación con Peter Gadish.

5. Apasionada del arte y la lectura

Con esa formación, no es extraño que la actriz sea una mujer polifacética que sienta una especial pasión tanto por el arte como por la lectura. Un vistazo a sus redes sociales son una muestra ecléctica de un gran número de obras de todos los estilos e influencias.

También en la lectura, donde ella misma se aventuró a escribir su propia novela, Moder la manzana: La revolcuión será feminista o no será, que se ha convertido en un auténtico referente en la defensa de los derechos de la mujer.

6. Animalista

En su agenda de defensa de los derechos, Leticia también encuentra espacio para posicionarse como una firme defensora de los derechos de los animales. La actriz ha comentado en varias ocasiones que, de comer carne escoge la ecológica, que tiene un consumo mucho más responsable hacia los animales.

Además, trata de visibilizar algunas campañas contra actividades que dañan estos derechos, e incluso escribió una entrada en su blog al respecto: "Hoy en el blog os hablo del respeto y amor por los animales y de los beneficios psicológicos y afectivos que ese amor nos puede reportar", escribía la actriz.

7. Aficionada al yoga y a correr

Para conseguir mantener esa espectacular figura, Leticia Dolera también es una aficionada a la vida fitness, mucho antes de que se pusiera de moda.

Concretamente, la actriz es aficionada al yoga y a correr, disciplinas que le permiten desconectar a de su ajetreada vida ya que cada una de estas modalidades le "aporta algo distinto", según ella misma comentó.

