El pasado desconocido de Risto Mejide en el Opus Dei

Risto Mejide (43 años) aprovechó este domingo la visita al Chester de Pilar Urbano, una reconocida miembro numerario del Opus Dei, para confesar algo que hasta ahora no había revelado: estudió en un colegio de esta orden. “Me deformaron bastante. Soy como soy a pesar de Viaró. Me hicieron polvo. A nivel humano me destrozaron”, confesó el publicista a Urbano.

“Mis padres se acababa de separar, no tenía amigos, era bastante asocial. Y de repente se me acercaron unos chicos que se hicieron mis amigos. Me di cuenta que pertenecían a la obra y empecé a acompañarles y hasta fuimos a Roma. Volví de Roma diciendo a mis padres que quería entrar en el Opus”, recordó Mejide.

“Pero mi madre tuvo una idea genial. Me dijo que firmaba los papeles, pero que primero me tenía que organizar el verano. Y así me montó un verano en el que descubrí a las italianas, las españolas… Fue el verano del amor. Me di cuenta de lo que había fuera. Y volví sin ganas. Lo dije en el colegio y me quedé sin amigos”, continuó.

“Hubo demasiado interés en captar y poco por la persona. Se aprovecharon del cariño que uno busca en esa edad. Me hicieron un gran favor. Desde entonces me volví muy desconfiado”, criticó Mejide.

Por su parte, Urbano defendió con uñas y dientes su pertenencia al Opus Dei después de un periodista apareciera en el programa lanzando alguna serie de cuestiones. “No vive de donativos, vive lo que ganamos cada uno. Y yo no tengo que decir lo que gano o lo que dono”, dijo la periodista.