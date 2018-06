Irene Montero: "Pablo y yo pediremos la baja de maternidad y paternidad"

Irene Montero (30 años), portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, se sentaba este domingo en Chester para hablar con Risto Mejide de cómo fue su educación y la influencia de sus padres y de los polémicos temas que rodean a la política y a su pareja, Pablo Iglesias.

Uno de esos temas, obviamente, fue su embarazo. Algo por lo que al presentador le costó preguntar ya que no sabía muy bien cómo podría tomárselo Montero. “Hay cosas que teníamos naturalizadas, que ahora estás con el runrún de si son machistas. Pero lo chirriante es el discurso del típico comentario de ‘cómo eres feminista, a ver si me vas a montar un pollo’. No me tomo cualquier cosa a mal. Sólo si es machista”.

En cuanto a la baja de maternidad o paternidad, la política confesó que “los dos pediremos la baja. No hemos decidido todavía cómo nos organizaremos. No nos regimos por el estatuto de los trabajadores, pero disfrutaremos de nuestro permiso. Yo prefiero que sea un parto natural”.

Respecto al nombre que han elegido para sus mellizos, Montero reveló que “me toca elegirlo a mi. Decidimos por sorteo quien ponía los nombres y los apellidos. Ambos queríamos poner nombre y apellidos”.

“Dime cuál era”, le pidió Mejide. “Es horrible para mi. No quiero ofender a nadie”, contestó Montero. “No le pongas Julio”, le aconsejó el presentador.

La gestación subrogada

Aprovechando esta visita y su embarazo, Mejide quiso preguntar a la política su posición respecto a la gestación subrogada. “Igual que no abrimos el debate sobre si se puede vender un hígado o un riñón, someter a las leyes del mercado el útero del mercado no es bueno. Habrá mujeres que digan que son hermanas y quieren ayudar. Esos casos son los menos. En la mayoría de los casos son granjas de mujeres con pocos recursos. Mi opinión es que hay que facilitar otras alternativas”.

Una postura inamovible a pesar de que el programa quiso contar con una mujer que había tenido que acudir a este método después de que un cáncer le dejara sin útero y la ley no le permita adoptar. “Hay agencias que se están llevando a gente a países donde no hay regulación y explotan a mujeres. Yo sólo pido que se regularice para que no pase esto. Es como cuando nos teníamos que ir a Londres a abortar”.

Irene Montero.

“Puedo empatizar con tu experiencia y solo puedo decirte que te escucho. Pero no estoy de acuerdo con esa posición”, insistió Montero, que aclaró que este no es un debate central en el feminismo.

Precisamente sobre el feminismo también preguntó Risto. Montero reconoció que cada mujer puede tener una posición y que incluso ella a veces es incoherente. “Me río con algún chiste machista y luego digo: no. A veces pienso bajo las lógicas del sistema patriarcal”.

Respecto a sus padres y su educación, la política alabó el tesón que tuvieron con ella. “Honor y gloria para mis padres que me han aguantado, que desde pequeña intentaba negociar”, dijo.

“Mi padre tuvo sus experiencias políticas en la juventud. Tenía sus inquietudes.Tenía un sentimiento no sé si de izquierda, pero si del esfuerzo. Venía de un pueblo y se puso a trabajar muy pronto”, explicó.