Carmen Lomana: “Le metí el sujetador en el sudario a mi marido”

Acostumbrados a ver su faceta más banal, Carmen Lomana (69 años) se desnudó este domingo en su visita a Chester concediendo a Risto Mejide una de sus entrevistas más íntimas. Entre otras cuestiones, la celebrity contó cómo vivió la muerte de su marido.

“Acabábamos de llegar de Chile. Nos fuimos a pasear a la playa y decíamos lo felices que éramos. Al día siguiente se despidió de mí y le dije que dónde iba tan guapo. Yo me fui a la peluquería y cuando volví, me extrañé que no estuviera el coche. Estaba sonando el teléfono y era la policía foral. Fue horrible. No podía articular palabra”, recordó Lomana.

“Dentro de todo ese horror, cogí dinero por si tenía que pagar el hospital y las pastillas de la tensión. Le pedí al taxista que rezáramos. Cuando llegué parecía que no tenía nada. Y el médico me dijo que era muerte cerebral. Por hacerme caso lo tuvieron un día. Él era una persona tremendamente generosa y aunque no lo hablé con él, decidí que donara sus órganos”, continuo contando.

“Ya en el tanatorio, pedí pasar a despedirme de él. Y como quería darle algo mío, me quité el sujetador y lo puse en el sudario”, reveló Lomana, que admitió que lloró cuando estaba sola. “No quería ser la típica que llora pegando gritos”.

Carmen Lomana.

Desde entonces, la vasca ha tenido “novios y novietes”, pero siempre “salía corriendo cuando me decían de venirse a vivir conmigo o casarse. Me ha costado mucho acostumbrarme a vivir sola. Ahora no puedo soportar a nadie metido en mi cama todos los días”.

Preguntada por la leyenda que dice que vive de las patentes de su marido, Lomana explicó que “nunca he vivido de patentes. Yo dije que había más de 1.000 productos diseñados por él. Siempre he sido independiente económicamente porque no he parado de trabajar”.

En este sentido, cuestionada por su fama de pija, Lomana se molestó con Mejide. “¿Por qué hay que atacar a los ricos? ¿Por qué hay que atacar al empresario? Yo soy una persona muy humilde de forma de ser. Y no me gusta que me saquen temas de dinero. Nadie sabe lo que tengo o lo que he podido pasar con Hacienda. Un gestor, por ejemplo, no me informó”.