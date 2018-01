Carmen Lomana: "Soy española y Puigdemont no me cae bien, no me puede gustar"

Un año más el conocido diseñador Jorge Vázquez organizó una fiesta por todo en el Hotel Santo Mauro de la capital madrileña con motivo de la MBFWM y lo hizo con el apoyo de muchos amigos y rostros conocidos que no se quisieron perder una celebración tan especial. Entre los que se dejaron ver en la entrada a la fiesta estuvieron Eugenia Ortiz, Cari Lapique, Carla Goyanes, Carmen Lomana, Begoña García Vaquero y el diseñador Ángel Schlesser entre otros.

A su llegada Carmen Lomana no dudó en hablar sobre la situación política actual y sobre el negocio frustrado de Chabelita. En cuanto a Carles Puigdemont, Carmen dejó claro que si por ella fuera estaría en la cárcel.

Hola Carmen, qué tal. ¿Ha tomado nota del desfile?

Hola buenas noches. Sí, claro ha habido cosas que me han encantado, me han gustado mucho.

Me gustaría preguntarle por actualidad, dicen que la Infanta Cristina podría haber caído en depresión.

No, no es cierto. A lo mejor si Iñaki termina en la cárcel, puede ser, pero ahora no. Yo ya no digo nada, calladita estoy más guapa.

Carmen Lomana en el desfile de Jorge Vázquez. Gtres

¿Y de Puigdemont, qué opinas?

No has visto ese vídeo tan gracioso que le hacen besar la bandera, eso es lo mejor, Puigdemont tuvo muy buen talante, me hizo gracia.

¿Te cae bien?

No, Puigdemont no, él como persona no tengo ni idea porque no le conozco, pero por lo que he visto, por sus actuaciones, yo soy española y no me cae bien, no me pude gustar, para nada, me parece que está haciendo unas fantochadas y unas cosas que está desprestigiando, no solo a él, sino a todo el proceso catalán. Él sabrá lo que hace, si le han dejado marcharse, que es lo que tendrían que haber hecho, no haberle dejado y que estuviera con su compi Junqueras. Yo no sé por qué siempre termino dando un mitin político.

Te pregunto por las camisetas de Isa y su madre.

No sabía que tenían camisetas. Ella se tiene que buscar la vida, el único activo que tiene en su vida es su madre.

Parece que dentro de poco no lo tendrá, la madre lo mismo le denuncia y todo.

Ya la veo marchándose a Perú, cogiendo el avión.