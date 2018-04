Alejandra Rubio alcanza el 'top' de su popularidad y lo celebra con su novio

Alejandra Rubio (18 años), hija de Terelu Campos (52), va camino de convertirse en una de las habituales en la prensa del corazón. Mientras que la polémica en torno a la fiesta de su cumpleaños sigue coleando, la joven prefiere hacer oídos sordos y mantener la boca muda al menos ante los medios de comunicación más convencionales. Nada de tele, radio o prensa escrita. Su vida, según han comentado sus familiares y algunos de sus amigos, va por otros derroteros. La nieta de María Teresa Campos (76) tiene los ojos posados en otro tipo de fama. Lo que antes era la televisión, ahora es el mundo de Internet.

Alejandra ha pasado la barrera de los 100.000 seguidores

Hasta el pasado 24 de marzo, día en que Alejandra alcanzó los 18 años, su cuenta de Instagram permanecía cerrada a cal y canto con un candado que solo era atravesado por quien ella consideraba que pasaba el filtro. Con su mayoría de edad llegó la liberación absoluta, y entre tanto, decidió abrir al mundo su perfil de las fotos instantáneas. La curiosidad por dominar los movimientos de la pequeña Campos y el impacto que ha supuesto conocer por fin el rostro de quien Terelu protegió hasta la extenuación (apelando incluso al defensor del menor) la ha llevado a sobrepasar la barrera de los 100.000 seguidores. En estos días, Alejandra posee incluso su propio club de fans.

Según expertos del universo social media, Rubio ya podría haberse convertido en un atractivo para ciertas marcas. Esto es, que determinadas firmas se le podrían acercar solicitando su imagen como reclamo publicitario, considerando que el retorno en forma de ventas estaría asegurado. No solo debido a su influencia online (sus fotos ya impactan sobre 100.000 perfiles) sino por el hecho de ser quién es.

Alejandra y su amor por Álvaro Lobo

Siempre🖤 Una publicación compartida de ALXXX (@alerubioc) el Abr 3, 2018 at 12:17 PDT

Con su cuenta de Instagram abierta y con la libertad para poder publicar los pasos que la pequeña Campos va dando, descubrimos que bebe los vientos por un joven llamado Álvaro Lobo. No tiene necesidad de esconderse y fue la propia Alejandra quien hizo testigo a sus seguidores del amor que siente por este atractivo madrileño.

Lobo tiene 25 años, es aficionado, cómo no, a la música, los deportes acuáticos y el diseño. Una afición, esta última, que comparte con la chica de sus sueños a quien no duda en confesarle su amor en público cada vez que surge la oportunidad: "Enamorado de ti por completo", comentaba bajo una de sus fotos. En respuesta a esta declaración de amor, Alejandra ha subido una serie de stories a su Instagram en el que lanza lo siguiente: "Me quieren oscurecer y no saben que tengo al maldito sol de mi lado. ¿Qué tendrá este amor que convierte a la gente en nadie?".

