Beyoncé y Jay-Z: La pareja del billón de dólares cumple 10 años de casados

Beyoncé (36 años) y Jay-Z (48) están de enhorabuena. La pareja más poderosa del show business ha cumplido diez años de (no siempre tan) feliz matrimonio. El 4 de abril de 2008 los artistas se dieron el 'sí, quiero' en la intimidad de su espectacular penthouse de TriBeCa (Nueva York). Tuvieron que pasar tres años hasta que Beyoncé nos regaló la primera imagen de su exclusivo enlace.

Beyoncé y Jay-Z el día de su boda. 4 de abril de 2008. Gtres

El inicio de su relación, según contó la propia diva de Texas, data del año 2002, con la creación de su primer tema conjunto Bonnie and Clyde '03 y el despegue de su carrera en solitario al desvincularse del grupo Destiny's Child. Con los valores arraigados de una tradicional mujer del sur de Estados Unidos, Beyoncé siempre pretendió hacer las cosas "como Dios manda". Tras su boda en 2008, llegaron los rumores de crisis e infidelidades por parte de Jay-Z. En enero de 2012 nació su primera hija en común, Blue Ivy Carter (6), y con ella llegó la salvación de la pareja, al menos así lo confesó el propio rapero.

Beyoncé, Jay-Z y Blue Ivy en París Gtres

Jay-Z confesó que encontraron en la música su forma de hacer terapia de pareja. La Beyhive, (la fanbase de Beyoncé) se quedó perpleja el pasado 23 de abril de 2016 con la publicación (sin promoción) del álbum visual Lemonade. La pieza que consiguió dos premios GRAMMYs relataba un viaje personal en el que se mezclaban sentimientos fundamentados en el profundo dolor que causa una infidelidad. Beyoncé estaba admitiendo que Jay-Z la había engañado. De la primera a la última canción la cantante habla de 'intuición', 'negación', 'apatía', 'vacío', 'responsabilidad', 'formación', 'perdón', 'resurrección', 'esperanza' y 'redención'.

Beyoncé en la portada de su álbum 'Lemonade' Tidal

En una entrevista reciente, el poderoso empresario y CEO de la multinacional Roc Nation afirmó que "la mayoría de la gente se distancia, la tasa de divorcio es como del 50% o algo así porque la mayoría no puede verse la cara. Lo más duro es ver el dolor que has causado en el rostro de alguien, y después tener que lidiar contigo mismo. La mayoría de la gente no quiere hacer eso. No quieres mirar dentro de ti mismo. Así que te alejas". Jay-Z recogió el guante de Beyoncé y en el mes de junio, quince días después de que nacieran sus gemelos Rumi y Sir Carter publicó un álbum titulado 4:44. Es este un número especial para ellos, entre otras cosas, porque se casaron un 4 de abril. En el álbum de los tres cuatros, Jay-Z implora el perdón de su esposa canción tras canción: "¿Tan difícil es para mí cuando lo siento en mi corazón? Te estoy fallando cada día. Fallando cada día. ¿Por qué sigo huyendo? Y si mis hijos supieran, no sabría qué hacer. Si ellos no me miran de la misma forma, probablemente moriría lleno de vergüenza".

Beyoncé & Jay-Z en el vídeo 'Sandcastles' del álbum 'Lemonade'

Un mes antes, la revista Forbes reveló que Beyoncé y Jay-Z eran "la pareja del billón de dólares". El matrimonio que este miércoles celebra sus bodas de aluminio ha logrado amasar una ingente fortuna (1'6 billones de dólares) cimentada, básicamente, en sus impresionantes activos empresariales y su música. Más que con la venta de sus discos, con sus giras mundiales. En los world tours está el dinero y ambos genios lo saben.

Beyoncé & Jay-Z, en su gira 'On The Run' YouTube

Lo suyo es una máquina que va sin frenos. Por si no fuera suficiente coronarse como el matrimonio más rico de la farándula global, los creativos ahora se embarcan en una gira de conciertos entre Europa y Estados Unidos que incluye una única parada en España. Barcelona es la ciudad elegida para desplegar las alas del poderoso On The Run Tour II. En 2014, recorrieron el mundo con la precuela de este tour, el original, On The Run. Una gira de conciertos de estadios (que no de arenas) por la que según Billboard engrosaron más de 95 millones de dólares con tan solo con 19 shows. Se espera que de esta hornada de nuevas citas que arrancan el próximo 6 de junio en Cardiff engrosen casi el triple. Con 48 espectáculos alrededor del mundo (y algunos todavía por confirmar) la reina del R&B y el magnate empresarial podrían superar los 280 millones de dólares. ¡Feliz y beneficioso aniversario!