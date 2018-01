Todos contra María Lapiedra: sus manipulaciones al descubierto

María Patiño a María Lapiedra: "No voy a soportar que me llames zorra"

María Lapiedra (33 años) regresaba este sábado a Sábado Deluxe para enfrentarse con las periodistas María Patiño (46) y Gema López (46), amigas de Gustavo González (52) y dos de sus mayores enemigas en su relación con el fotógrafo. Y como no podía ser de otra forma, la guerra no tardó en empezar. De hecho, nada más comenzar la entrevista, Patiño comenzó su intervención revelando que la actriz le había llamado "zorra" por hacer su trabajo.

"Me llama la atención que esta persona me llame zorra. Si yo en un momento determinado hubiera llamado zorra a esta persona en público o privado, me hubieran machacado porque juzgo a una persona por su pasado, por su manera de vestir o por su manera de ser. Pero yo si tengo que soportar que por hacer mi trabajo y contar lo que sé y he podido confirmar, que a mi públicamente se me llame zorra, decía Patiño.

"Yo creo que María y Gustavo se quieren de verdad. Pero la gran mentira de María y Mark es que están en esto porque tienen problemas económicos serios que conozco de verdad. Yo no me merezco que se me llame zorra”, zanjaba.

Por su parte, la actriz reconoció que le había llamado "esto" en privado porque dijo que se había dado unos malos tratos con Ramiro Lapiedra. "Dijo que había cogido un bate de béisbol y me había autolesionado en la cabeza para después denunciarlo. Hay una orden de alejamiento vigente que una vez lo tuvieron que detener porque se la saltó".

"Esta no fue mi afirmación. Es una manipulación y no voy a entrar ahí. Lo que dije y mantengo y mantendré es que esta señora que denuncia en 2008 en una comisaría donde es detenido Ramiro Lapiedra viene a jugar con un tema que desprecio y fuiste deleznable".

Gema López contra María Lapiedra.

Mientras, Gema López se sentaba frente a Lapiedra para parar los rumores que está lanzando la actriz sobre ella tras las cámaras. "Este juego no me gusta. No me vayas por detrás. No me gusta jugar a las dudas. Cómo estás cara a cara, ¿qué es lo que me tienes que decir?".

"Voy a decir que no sé nada. Cómo dicen que soy tonta, pues me lo he inventado", le contestaba Lapiedra. "Ese jueguecito te irá con Mark o con Gustavo, pero conmigo no. Te has sentado aquí para que te preguntemos y después de un cebo donde por detrás has pillado. Y las cosas por detrás no me gustan. Trabajamos de cara al público. Ten narices y dime a la cara qué información tan horrorosa tienes como para hundirme. Necesito muchas Lapiedras para que a mí me hundas", le espetaba López.

"No es horrorosa. Son secretos, chorradas que me han contado. Lleváis todo un mes pinchando y ya estoy harta. Estás metiendo mierda para que Gustavo y yo rompamos. No para de explicarle cosas para abrirle los ojos. Quieres un cara a cara conmigo y no lo vas a tener”, contestaba Lapiedra.

Estos dos tensos enfrentamientos no fueron los únicos que tuvo Lapiedra a lo largo de la noche. La actriz vetó la intervención del paparazzi Jordi Martín. Sin embargo, al final de la entrevista, el fotógrafo entraba en una conexión desde la sala vip y María muy enfadada abandonaba el plató.

“Cuando acabe de hablar este subnormal, empiezo yo. ¿Tú crees que es normal que se invente unos Whatsapp por 200 euros que le dieron? Si es pobre no es mi culpa. Con 200 euros me limpio yo el culo", decía la actriz. "Me parece una falta de respeto hacia toda la gente que tiene problemas económicos", comentaba el paparazzi.

