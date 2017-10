La imagen que ha puesto fin a la relación de Bertín y Arévalo

Llevan décadas compartiendo escenarios, giras, proyectos empresariales y programas, el último de ellos, Mi casa es la tuya, aún se emite estos días en la pequeña pantalla. La amistad entre Bertín Osborne (61 años) y el humorista Arévalo (69) parecía inquebrantable hasta que entró en escena el rey emérito, Juan Carlos I (79), el pasado mes de julio. Así al menos lo relató uno de los dos protagonistas de la relación.

"Tuve la mala fortuna de poner una fotografía en Twitter, pero lo hice con toda la normalidad, presumiendo de ser español", explicaba el humorista este fin de semana durante una entrevista en Sábado Deluxe. "A la Casa Real no le sentó nada bien y lo lamento mucho porque quizá tenía que haber pedido permiso, pero lo hice inocentemente", se justificaba.

Arévalo se refería a una instantánea, a priori inocente, en la que aparecían Bertín con su mujer y sus dos hijas, así como Arévalo, el rey emérito, la infanta Elena (53) y un par de amigos más. Todos ellos compartieron a mediados del mes de julio un almuerzo compuesto por una paella que elaboró el propio humorista y que, a juzgar por sus palabras, encantó a los dos Borbones. Arévalo, sin querer desvelar el sitio en el que tuvo lugar el copioso banquete, sí dejó claro que al que menos gracia le hizo su decisión de compartir la imagen fue al propio Bertín Osborne.

Bertín Osborne y Arévalo, durante una de sus actuaciones. Gtres

"Tenía que haberle pedido permiso a él. Me dijo 'quita la puta foto esa' y desde entonces nada más nos hablamos por WhatsApp, sólo me contesta sí, no y qué bien. Así que fíjate cómo está el matrimonio de mal", relataba el veterano cómico.

Aquella instantánea se granjeó las críticas de numerosos usuarios, que calificaron de servilismo y de clasismo la instantánea, tanto fue así que el propio Arévalo estalló en las redes y espetó: "Joder cuánto retorcido gilipollas y envidioso hay y gente disconforme... pues que os den... ". Ahora el humorista ha desvelado que la fotografía no sólo provocó la ira de los usuarios o de la Casa Real, también la de su hasta ahora íntimo amigo, con el que ha compartido treinta años de relación y con el que el pasado mes de abril protagonizó su última actuación de la obra Dos Mellizos en Barcelona.

El entorno de ambos quita hierro al asunto. Según ha podido saber este medio, Bertín y Arévalo continúan grabando juntos algunos de los nuevos programas de Mi casa es la tuya. Aunque este lunes el cómico no hará acto de presencia, lo cierto es que en sucesivas emisiones, tales como la que protagonizará Pablo Alborán (28), sí aparecerán unidos de nuevo.

Puestos en contacto con Bertín Osborne para conocer su versión, el presentador ha optado por guardar silencio y prefiere mantenerse al margen de la polémica.