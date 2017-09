La millonada que Jorge Javier Vázquez no está dispuesto a perder en 'Sálvame'

La bomba saltaba esta semana: los celos de Jorge Javier Vázquez (47 años) hacia sus compañeros había hecho estallar la guerra en Sálvame. El presentador se había negado a presentar el programa por el nuevo reparto que se ha hecho con los presentadores.

Desde la cadena excusaban al presentador diciendo que estaba centrando sus esfuerzos en el arranque de Gran Hermano Revolution, que tan malos datos de audiencia ha tenido. Sin embargo, fuentes del programa reconocían a este medio que había "un ambiente raro en el programa entre cúpula, presentadores y directores".

No es para menos. Y es que en juego están los suculentos ingresos por publicidad que les corresponden. No es ningún secreto en el sector que por cada una de las menciones que los presentadores de Sálvame hacen en el programa pueden embolsarse entre 2.000 y 3.000 euros. En el caso de los colaboradores la mención se paga a 1.000 euros. Estas menciones publicitarias las utiliza la cadena para contentar a aquellos que suben a los despachos a pedir un aumento de sueldo. Y es lo que está ocurriendo con todos los directores que han pasado a presentadores: David Valdeperas, Carlota Corredera, Raúl Prieto... Más con los que repartir, menos porción del pastel.

El equipo de 'Sálvame' sin Jorge Javier.

Así, en el hipotético caso que Jorge Javier pasara, por ejemplo, de hacer diez menciones en el mes a cinco, estaría perdiendo unos ingresos mensuales de 15.000 euros, algo más de 150.000 euros al año si no tenemos en cuenta el mes de vacaciones.

Unas cantidades por la que no ha dudado en tensar la cuerda con sus jefes. Y eso que gracias a su contrato de cadena, el presentador catalán percibe una cantidad por encima de los 3.000.000 euros anuales, uno de los contratos con un mayor montante de la cadena junto con el de Jesús Vázquez.

De renovación en renovación

Jorge Javier Vázquez.

Curiosamente la última vez que Vázquez fue noticia por lo que cobraba en Mediaset España fue precisamente cuando se quejó del sueldo del presentador de La Voz. Corría el año 2010 y, aunque entonces aún no presentaba Supervivientes ni Gran Hermano, el catalán reclamó un incremento salarial ya que “trabajo el triple que Jesús Vázquez, pero cobro la mitad".

Por entonces, presentador y cadena se habían sentado para renegociar las condiciones del contrato que les unía hasta julio de 2011, ya que el presentador quería que se reconociera en su nómina el número de horas semanales que presentaba y el éxito que daba la cadena.

Finalmente Vázquez renovó por tres años más hasta 2014 y después hasta julio de 2017. En ese periodo, sin embargo, el presentador reconoció en su libro Último verano de juventud que si volvía a renovar, "volvería a hacerlo con la condición de no presentar un programa diario".

“No debí renovar el año pasado, pero me faltó valor. Me ofrecieron una considerable cantidad de dinero por seguir tres años más y no supe negarme. Me cegué”, contaba el presentador en su libro.