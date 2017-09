Jorge Javier Vázquez, Chabelita y Antonio David dan plantón a 'Lecturas'

Jorge Javier Vázquez y Chabelita decidieron no acudir a la fiesta de la revista para evitar las preguntas de los periodistas. Gtres

Era una noche especial. La revista Lecturas organizaba una fiesta por todo lo alto para celebrar sus 100 años de vida, todo un mérito teniendo en cuenta la crisis que sufre en los últimos años el papel. Numerosos amigos de la publicación se acercaron hasta el Florida Retiro (Madrid) para cantar el cumpleaños feliz. Ana Rosa Quintana (61), María Casado (39) que llegó acompañada del estilista Manuel Zamorano o Fabiola Martínez (44) fueron algunos de los rostros conocidos que desfilaron por el photocall. También Alaska (54), Carlota Corredera (43), Adriana Abenia (33), Mila Ximénez (65) y Belinda Washington (54), entre otros muchos.

Faltaron en cambio Chabelita (21), Jorge Javier Vázquez (47) y Antonio David (40), tres de los ganchos más importantes de la convocatoria por las polémicas que les salpican y tres de los grandes amigos de la publicación.

Jorge Javier Vázquez

El presentador finalmente no asistió al evento. Una de los responsables de la organización de la fiesta aseguró a JALEOS que el motivo de su ausencia era un problema de salud. Parece que Jorge Javier no se encontraba del todo bien como para acudir a la celebración y teniendo en cuenta que este jueves presenta la gala de Gran Hermano Revoltuion prefirió descansar.

Algunas fuentes hablan de un bajón anímico del catalán tras los datos de audiencia de la casa más famosa de Guadalix, algo que desmintió Ana Rosa Quintana, quien aseguró que GH "siempre empieza flojo y cuando se suceden las tramas es cuando los espectadores se enganchan".

Otro de los motivos del plantón a Lecturas pudo estar motivado por el hecho de tener que responder a las preguntas de la prensa sobre su polémica en Sálvame. Jorge Javier está enfadado con la cúpula del programa por tener que repartirse las menciones de publicidad con el resto de sus compañeros. "Yo no tengo constancia de nada, ni de ninguna polémica. Sé lo mismo que vosotros y lo que ha dicho Mediaset que es que se está centrando en su trabajo en Gran Hermano. Nosotros estamos deseando que vuelva a su casa, que es Sálvame. Él es el dueño del cortijo".

[Más información: Los celos de Jorge Javier Vázquez hacen estallar la guerra en 'Sálvame']

Sea como fuere, lo cierto es que Jorge Javier no fue a la fiesta de Lecturas con la que mantiene una relación de amistad y profesional desde hace muchos años. Actualmente cuenta con un blog en la revista llamado 'Vidas propias'.

Jorge Javier Vázquez en su foto oficial de Gran Hermano Revolution. Redes sociales

Chabelita

La hija de Isabel Pantoja (61) fue otra de las grandes ausentes. Los organizadores se enteraron en el mismo momento en el que comenzaban a llegar los primeros invitados de que la joven había decidido no ir. Según explican a este medio, la hija de la tonadillera tendría un enfado tremendo con la publicación después de la última portada de este miércoles. En ella, y con declaraciones entrecomilladas, Chabelita desvela que ha vuelto con el padre de su hijo Alberto. Una noticia que ha sorprendido a todos, aunque ya se habla de montaje.

Además seguramente la joven tampoco quisiera responder a las cuestiones referentes a su expareja Alejandro Albalá, quien ofreció una entrevista hace unos días hablando de su relación con Chableita, y que no la dejaba en buen lugar.

Chabelita a su llegada al aeropuerto de Madrid.

Antonio David

Antonio David tampoco fue y no se dio ninguna explicación del motivo. Llamó la atención su falta de compromiso con la revista, siendo uno de los personajes más asiduos a salir en su portada. Lo cierto es que desde que comenzara la batalla judicial con Rocío Carrasco (40), el ex guardia civil no se deja ver por fiestas y eventos.

Está viviendo uno de sus peores momentos y está consumido por la angustia. En las últimas imágenes captadas por la revista Diez Minutos dando un paseo con su mujer muestra un aspecto desmejorado y su rostro es de preocupación absoluta. Olga y sus hijos están siendo el mejor apoyo de Antonio David.

[Más información: Antonio David mete en un lío a su mujer y a su manager por cobrar por él]