Los celos de Jorge Javier Vázquez hacen estallar la guerra en 'Sálvame'

Lo que parecía una charla en tono de broma, finalmente se ha convertido en algo más serio. El pasado lunes 18 de septiembre, Jorge Javier Vázquez regresaba a Sálvame para publicitar el estreno de Gran Hermano Revolution un día después. Allí, el presentador se mostró misterioso con las novedades del formato y se preguntó qué ocurriría si el programa durara un año.

“¡Ojalá!”, se precipitó Paz Padilla en contestar. “Y así tú te vas y yo tengo un día más en Sálvame”, continuó bromeando. “Tengo que volver ya porque te crecen los enanos”, contestó Vázquez. “Ya te han crecido”, le espetó el director y presentador ocasional del programa, David Valldeperas.

“Ya hablaremos tú y yo de esto. ¿Quiénes empezamos?”, preguntaba Jorge a Paz. “¿Quién es papá y quién es mamá? De la calle vendrán y de tu casa te echarán”, le decía la gaditana. En los últimos tiempos, además de Carlota Corredera, Valldeperas y Kiko Hernández también han presentado alguna tarde Sálvame.

“Este fin de semana he estado viendo un documental de Diana de Gales en el que decían que en un matrimonio tres era una multitud”, zanjaba el presentador catalán antes de informar que “papá” volvía el miércoles a tomar las riendas del programa.

Sin embargo, el miércoles llegó y Jorge Javier no volvió al programa. Tampoco el sábado para presentar Sálvame Deluxe, que fue presentado por María Patiño; ni el lunes para el diario. Y, entonces, saltaron las alarmas. ¿Dónde está el presentador? ¿Por qué no ha vuelto a su programa?

El director de 'Sálvame', David Valldeperas.

Según publica Look este martes, el presentador se ha negado a presentar Sálvame debido a sus diferencias con la cúpula de La Fábrica (la productora del programa) por el nuevo reparto que se ha hecho con los presentadores y, sobre todo, por los repartos de los suculentos ingresos por publicidad que les corresponden.

Al parecer, el catalán se siente completamente traicionado y su decisión ha sido huir y no responder ni siquiera al teléfono hasta que no tengo la seguridad de que el conflicto con las menciones publicitarias se ha resuelto, según indica el citado medio. Fuentes del programa no han sabido asegurar que esto sea así, pero sí confirman que "hay un ambiente raro en el programa entre cúpula, presentadores y directores".

Malos datos en 'GH'

Esta situación coincide con un mal momento para Vázquez debido a las audiencias de Gran Hermano Revolution. El estreno del programa el pasado martes 19 anotó el peor arranque histórico del programa y la gala menos vista de sus 18 ediciones, mientras que la gala del jueves bajó a un nuevo mínimo.

Además, por si fuera poco, El Debate de Gran Hermano se convirtió en la última opción de la noche en lo que se refiere a espectadores tras anotar un 11,5% y 1.401.000 espectadores, y GH: Última Hora se vio superado hasta por Javier Cárdenas y su Hora Punta tras promediar un 6,7% y 1.201.000 espectadores.

A esto hay que añadirle el boicot de los seguidores del formato en redes sociales después de la decisión de la cadena de eliminar el clásico canal 24 horas, donde podían ver qué ocurría en la casa minuto a minuto.