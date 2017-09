El dardo de David Bisbal a Chenoa: "Creía que lo había superado"

"Muy sorprendido" y sin ganas de hablar. Así se ha mostrado David Bisbal (38 años) cuando se ha enterado del contenido del nuevo libro de Chenoa (42), Defectos perfectos, en el que desgrana entre otras cosas las claves de su relación con el almeriense.

"Creía que con El Reencuentro (en referencia al especial que grabó TVE conmemorando los 15 años de Operación Triunfo) se habían superado muchas cosas, no solamente nuestras, sino de todos los compañeros", comentaba justo cuando se dirigía al colegio a recoger a su hija Ella (7).

Bisbal no ha querido entrar a valorar la actitud de su expareja y se ha limitado a "desearle lo mejor". "Soy muy positivo en la vida (...). Evidentemente en una relación siempre hay muchas versiones, en este caso habrá dos, pero mi intimidad yo la guardo mucho", afirmaba escuetamente el cantante de Ave María.

Detalles sorprendendes

El cantante se refería a las declaraciones que ha vertido Chenoa en su libro y que hacen referencia a los entresijos de su ruptura, con infidelidades y cambios de número de teléfono de por medio.

Bisbal y Chenoa, cuando todavía eran pareja. Gtres

"Empezaron a aparecer los primeros rumores de infidelidad que David siempre negó; los primeros reencuentro no tan apasionados; las discusiones por tonterías. Pero ahí seguíamos, y yo tan enamorada como siempre (...) Aquello se estaba consumiendo y yo estaba en Babia", escribe la mallorquina, que prosigue. "Una semana antes de regresar de su viaje, David me envió un precioso ramo de flores con una nota que decía algo así como 'Ya llego', yo seguía flotando en mi nube de amor y flores blancas, cómo no iba a hacerlo. Cuando regresó yo estaba trabajando, y al llegar a casa me lo encontré con la maleta hecha. 'Tengo que pensar, necesito tiempo, mejor lo dejamos".

La cantante explica además qué le llevó a hacer las famosas declaraciones en chándal a las puertas de su casa y cómo, gracias a la ayuda de una amiga, del vino y de las valerianas, comenzó a superar aquel abrupta separación.

