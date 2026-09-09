OOTO y Manu Campa firman una colección cápsula que lleva el arte del motor al armario casual

La marca masculina OOTO (Out of the Office), impulsada por Andrés Velencoso (48 años) junto a Tendam (Cortefiel), estrena una colaboración con el artista madrileño Manu Campa, referente del arte vinculado al mundo del motor.

La alianza da lugar a una colección cápsula de edición limitada que traslada el imaginario de los coches clásicos y de competición a prendas casuales pensadas para el día a día.

La propuesta nace de un interés compartido por la cultura del automóvil y se materializa en cuatro piezas clave: una camiseta de manga corta con gráfica limpia en el frontal y el coche como protagonista en la espalda.

Manu Campa y Andrés Velencoso. OOTO

La propuesta continúa con una camiseta de manga larga que incorpora un monoplaza en la parte delantera; una sudadera en verde oscuro con diseño gráfico destacado en la espalda; y una gorra coordinada en el mismo tono.

La paleta se mantiene contenida -blancos, crudos y verdes profundos- para que las ilustraciones de Campa ganen protagonismo.

El resultado es una colección que conecta dos disciplinas, moda y arte, desde un enfoque natural, en el que el lienzo sale del estudio para integrarse en el armario cotidiano.

Manu Campa ha construido un lenguaje propio alrededor de la velocidad, el diseño y la emoción del motor, con obras de realismo figurativo inspiradas en coches clásicos y de competición.

Su trayectoria reciente lo sitúa en el foco del mundo del motor: en septiembre de 2026, TAG Heuer ha presentado un cronógrafo Carrera especial por el GP de España de Fórmula 1 en Madrid con ilustraciones y estuche firmados por Campa, quien también entrega láminas numeradas a los compradores.

Esta visibilidad refuerza el encaje de su estética en proyectos que buscan conectar ingeniería, competición e identidad creativa española.

La colección cápsula OOTO x Manu Campa estará disponible desde el 7 de septiembre de 2026 en tiendas OOTO, en puntos de venta seleccionados de Cortefiel y en los canales online de la marca.

Manu con la sudadera de OOTO. OOTO

OOTO, fundada en 2022 por Cortefiel (hoy Tendam) con Andrés Velencoso como director creativo, imagen y embajador, se define por un estilo casual versátil "de la oficina al afterwork" y por su compromiso con la sostenibilidad en materiales y procesos.

Actualmente, sus colecciones se venden en las webs de OOTO y Cortefiel, en más de 102 tiendas físicas de la cadena en España y Portugal, y en tres tiendas exclusivas de la marca en el territorio nacional.