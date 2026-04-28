Chiara Ferragni se suma al fenómeno más viral: así es el conjunto más versátil de la temporada

Chiara Ferragni en la Semana de la Moda de París. Gtres

No es la primera vez que la moda internacional se rinde ante el universo de MarÀvic, y todo apunta a que tampoco será la última.

La firma zaragozana ha conseguido lo que pocas marcas emergentes logran: conquistar con naturalidad a referentes de estilo como Sassa de Osma (38) y Kelly Rutherford (57), sin perder de vista a las prescriptoras de moda más cercanas, como Grace Villareal (36), o Alexandra Pereira (38).

Su fórmula es clara: piezas atemporales, líneas depuradas y un imaginario que respira elegancia sin esfuerzo.

La última en sumarse a esta lista de adeptas es Chiara Ferragni (38), que ha apostado por uno de los conjuntos más representativos de la firma.

Chiara Ferragni con un look de MarÀvic. Instagram

Un dos piezas que resume a la perfección la filosofía de MarÀvic: versatilidad absoluta. Se trata de un look capaz de funcionar tanto en una mañana de oficina como en un plan improvisado de domingo, manteniendo siempre una estética impecable y contemporánea.

El conjunto pertenece a Sobremesa, la colección de primavera que la firma desarrolla junto a Eugenia López-Fonta.

La propuesta gira en torno a la bermuda Nuvia Pants, confeccionada en algodón 100%, de tiro medio y corte recto, con una silueta que se detiene justo por encima de la rodilla. Sus líneas limpias y sus bolsillos delanteros refuerzan esa idea de funcionalidad sofisticada que se ha convertido en uno de los sellos de la marca.

A juego, la Nuvia Jacket completa el look con una construcción ligera y cuidada. Sus mangas ligeramente abullonadas, los puños cerrados y el cierre de botones permiten múltiples lecturas: puede llevarse abierta como sobrecamisa o cerrada como top protagonista.

Sobrecamisa y bermudas Nuvia de MarÀvic.

El estampado de cuadros en tonos verdes, marrones y grises aporta ese aire primaveral sin recurrir a clichés estacionales, consolidando una estética sobria pero fresca.

Pero la evolución de MarÀvic no se detiene ahí. La firma da un paso más reinterpretando sus icónicas sobrecamisas en formato mini, pensadas ahora para las más pequeñas de la casa.

Una propuesta que permite coordinar estilismos entre madres e hijas y que refuerza la idea de un universo coherente y emocional. Han pasado cinco años desde que esta silueta se convirtió en uno de sus emblemas, y hoy abre un nuevo capítulo que amplía su lenguaje sin perder identidad.

El impacto de MarÀvic no se explica únicamente desde la estética, sino también desde su capacidad para conectar con una nueva manera de entender el lujo cotidiano.