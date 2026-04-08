Eugenia Osborne te enseña cómo ir cómoda y elegante a la vez: las sneakers que querrás comprarte nada más verlas

Eugenia Osborne (39 años) no ha dejado indiferente a nadie con su último post de Instagram, con el que, además de dar una lección de estilo, ha demostrado que la elegancia y la comodidad pueden ir de la mano.

El centro del outfit son unas sneakers de Mou, modelo Summer Sneaker Flower Embroidery, valoradas en 199 euros, que resumen a la perfección la tendencia que domina el armario de la hija de Bertín: calzado funcional, con personalidad y con un punto artesanal.

El modelo elegido por Eugenia pertenece a la línea estival de Mou, una firma conocida por su apuesta por los materiales naturales y los acabados hechos a mano.

Las Summer Sneaker Flower Embroidery destacan por su bordado floral, un detalle que aporta textura y un aire bohemio sin caer en el exceso.

La silueta es ligera, flexible y pensada para acompañar el movimiento, lo que encaja con el estilo de vida activo de Eugenia, que combina trabajo, maternidad y deporte con naturalidad.

Es un calzado que puede acompañar tanto un look urbano como uno más relajado de fin de semana. Eugenia combina las sneakers con un top de Massimo Dutti.

El look se completa con un pantalón de Maison 123 Paris.

Mou: una firma artesanal

La firma de calzado Mou nació en 2002 en Portobello Road, en Londres, impulsada por la diseñadora Shelley Tichborne, que quería crear un zapato de lujo diferente, alejado de la producción masiva y pensado como 'antídoto' frente al estrés de la vida urbana.

Desde el inicio, la marca se definió por emplear piezas artesanales, realizadas con fibras naturales de alta calidad y con un enfoque ético y sostenible, donde la suavidad, el confort y la sensación de volver a la naturaleza fuesen la esencia del producto.

De ahí procede también su nombre, tomado del adjetivo francés mou (blando, suave), que resume esa filosofía de calzado mullido y protector.

Mou se hizo especialmente conocida gracias a sus emblemáticas botas de inspiración esquimal, con piel de doble faz y pespuntes visibles cosidos a mano, que se convirtieron en su seña de identidad.

El modelo que luce Eugenia Osborne.

El modelo Eskimo, en particular, fue el gran punto de inflexión: mezclaba la estética rústica del calzado tradicional de nieve con un diseño vanguardista, urbano y muy reconocible, lo que la colocó en el radar de estilistas, concept stores y boutiques de lujo.

Esa mezcla de apariencia artesanal, calidez extrema y aire boho-chic encajó a la perfección con la moda invernal de los 2000 y 2010, y las botas empezaron a verse en editoriales de moda y en los looks de celebrities internacionales.

Con el tiempo, la firma amplió su catálogo más allá de las botas clásicas, manteniendo siempre el trabajo manual, el uso de materiales naturales y la imagen de lujo relajado como hilo conductor.

A partir de sus diseños originales fue incorporando plataformas, cuñas internas, acabados metalizados, pedrería y versiones más ligeras para entretiempo, sin perder el pespunte artesanal característico ni la promesa de comodidad antiestrés.