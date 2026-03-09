Anita Matamoros demuestra que el calzado Dr Martens da un giro de 180 grados a un 'look'

Hay looks que funcionan precisamente porque no parecen demasiado pensados. Esa mezcla de básicos bien elegidos, un poco de actitud y un calzado con carácter. Justo eso es lo que transmite este outfit de Anita Matamoros (25 años).

La base es sencilla y muy fácil de llevar al día a día. Unos vaqueros rectos de lavado claro, ligeramente doblados en el bajo, que dejan ver el calcetín blanco y el zapato.

Ese pequeño detalle cambia bastante el resultado final: hace que el conjunto se vea más casual y, de paso, permite que el calzado tenga todo el protagonismo. Porque cuando se llevan unas Martens, lo suyo es que se vean.

En la parte superior, Anita apuesta por capas con bastante personalidad. La blazer oscura aporta ese punto más estructurado al conjunto, casi con un aire masculino, que contrasta muy bien con el resto de piezas.

No es un look excesivamente pulido, y ahí está gran parte de su encanto: parece cómodo, natural y con ese punto desenfadado que muchas veces es difícil de conseguir.

El pañuelo en tono rojo oscuro suma textura y un poco de color sin romper la armonía del outfit. No es un accesorio exagerado, pero ayuda a que el conjunto no se vea demasiado plano.

Este tipo de detalles suelen marcar la diferencia cuando se habla de looks basados en básicos.

Pero si hay algo que define realmente el estilismo son las botas. Las Dr. Martens llevan años moviéndose entre diferentes estilos y generaciones sin perder su esencia.

Tienen ese punto robusto, con suela gruesa y piel resistente, que automáticamente añade carácter a cualquier outfit. Y lo mejor es que funcionan prácticamente con todo: jeans, vestidos, trajes o incluso looks más arreglados.

En el caso de Anita Matamoros, el resultado es un conjunto con un aire muy urbano. Las botas aportan fuerza al look y rompen con la idea de un estilismo demasiado delicado.

Es esa mezcla entre piezas más clásicas, como la blazer, y otras más contundentes, como el calzado, lo que hace que el estilismo tenga personalidad.

También hay algo muy natural en la forma en la que lo lleva: la postura relajada, el gesto despreocupado y la actitud cómoda con la ropa. No parece un estilismo pensado al milímetro, sino algo que simplemente funciona.

Y muchas veces ahí está la clave de los looks que realmente gustan a cada persona.