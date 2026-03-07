Desvelamos los detalles del último conjunto de Nuria Roca en 'El Hormiguero': es de Panambi y está ahora rebajado

Nuria Roca, en una imagen de sus redes sociales.

Nuria Roca (53 años) sigue fiel a sus compromisos laborales. Entre ellos se encuentra su asistencia cada jueves a El Hormiguero con motivo de la tertulia de actualidad.

Más allá de copar el foco por sus intervenciones, la mujer de Juan del Val (55) aprovecha su paso por el programa de Pablo Motos (60) para dar una constante lección de estilo.

Este pasado jueves, 5 de marzo, la comunicadora acudió al formato de Antena 3 con un conjunto del que ha compartido todos los detalles en su perfil de Instagram.

Roca ha confiado en la firma Panambi, una de sus marcas preferidas. En concreto, ha optado por el modelo Vera, compuesto por camisa y pantalón.

La camisa Vera, según la descripción de la página web, reinterpreta el denim con elegancia y carácter.

Se trata de una prenda confeccionada en un tejido fluido con efecto vaquero lavado. Su diseño destaca por un espectacular volante frontal fruncido que cae asimétricamente, aportando movimiento y sofisticación.

Las mangas ligeramente abullonaday el cuello cerrado crean un equilibrio entre estructura y romanticismo, mientras que los pespuntes a la vista refuerzan su aire contemporáneo y artesanal.

En cuanto al pantalón, está confeccionado en un tejido fluido de tono azul índigo y destaca por su elegancia relajada y su silueta amplia.

Nuria Roca, con el modelo Vera de Panambi en un 'post' de Instagram.

Panambi asegura que presenta delicadas pinzas delanteras que aportan volumen y movimiento, mientras que el bajo ancho crea un efecto alargador, ideal para estilizar la figura.

Ambas prendas se encuentran actualmente rebajadas en la página web de la firma. Mientras que la camisa tiene un precio de 120 euros, el pantalón está situado en 122. Así, el conjunto en total está valorado en casi 250 euros.

Eso sí, no es asunto baladí mencionar que muchas de las tallas están a punto de verse agotadas en cuestión de días.

La comunicadora ha presumido de su look a través de su perfil de Instagram. Una suerte deestilismo que ha gustado a rostros conocidos de nuestro país, como Cari Lapique (73), Virginia Troconis (46) o Patricia Cerezo (53).

Consciente de que el conjunto de Panambi se lleva todo el protagonismo, Nuria apenas ha añadido complementos a su estilismo.

Una misma línea -la de la sencillez- que ha seguido en su cabello, pues ha optado por un recogido alto.

Sobre la firma

Panambi es una firma de moda femenina española, originaria de Sevilla, reconocida por sus diseños sofisticados, andaluces y con vocación internacional.

Fundada por Lola Jiménez, se especializa en ropa para invitadas, novias y moda casual de alta calidad, destacando por sus cortes fluidos, estampados vibrantes y toques románticos.