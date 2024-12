Mariló Montero luce el pantalón que da un giro de 180 grados a los estándares de sofisticación y comodidad

María Dolores Leonor Montero Abárzuza, más conocida como Mariló Montero (59 años), es una de las presentadoras más respetadas y queridas de la televisión española. A nivel profesional, de Montero poco queda por decir; ahí su vasto currículum laboral. También ha destacado, y con sobrado éxito, en la crónica social.

Junto a Carlos Herrera (67) formó una bellísima familia, de la que nacieron dos hijos, Alberto Herrera (32) y Rocío Crusset (30). Qué duda cabe de que la de Navarra brilla en todas las parcelas de su vida. En el plano estilístico, que ocupa a EL ESTILO de EL ESPAÑOL, tampoco se queda atrás.

Montero es una suscriptora de éxito. Todo lo que luce en programas, alfombras rojas o en sus redes sociales -donde atesora 118.000 seguidores-, termina agotándose. Palabra de Mariló Montero. Como una de las mujeres más elegantes de España, Mariló no ha defraudado en uno de sus últimos posts.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariló Montero (@marilo_montero)

En su publicación, Mariló luce el pantalón que da un giro de 180 grados a los estándares de sofisticación y adaptabilidad. El diseño lo firma ES Fascinante, una marca de ropa de la que Montero se erigió como fan hace tiempo y que siempre luce y de la que presume.

En concreto, el pantalón que luce Mariló es "una nueva línea de Mantalons que redefine los estándares de sofisticación y adaptabilidad, meticulosamente diseñada para la mujer moderna que valora tanto el estilo como la funcionalidad", como reza la web de la firma.

"Pantalón multitalla con sistema de cierre con botones, se adapta a dos tallas estándar en una. Pliegue exclusivo sin cremallera con tejido ultra suave que se adapta al cuerpo como una manta", se puede leer, además. Este diseño puede ser tuyo por 144 euros, después de haberlo practicado rebaja -antes costaba 180-.

Se recomienda "lavar a 40 grados, no secar en secadora, no utilizar lejía y planchar a baja temperatura". En cuanto a la fabricación, está hecho en cien por cien poliéster. Para quien no lo sepa, ES Fascinante es la primera comunidad que aúna moda y arte made in Spain con el objetivo de promocionar el auténtico producto local.

"Se trata de una plataforma online con una selección única de diseñadores de moda y artistas emergentes elegidos conscientemente para ofrecer una gama de productos propios de España. Promovemos la artesanía, el estilo y el talento local, apoyando así el diseño sostenible, los precios minoristas reales y las experiencias de compra significativas", se define la marca.