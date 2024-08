La modelo Nerea Villalobos narra su viaje de resiliencia antes de su inminente paso por Miss Universo España

Nerea Villalobos (22 años) es la joven española que ya ha dejado su huella en la industria de la moda nacional e internacional, desfilando para grandes marcas como Pronovias en la Semana de la Moda de Madrid. A sus 20 años, arrancó su carrera profesional en Milán donde se marchó a vivir con el objetivo de promocionar su carrera. Pese a sus exitosos primeros pasos, no todo fue color de rosa, ya que Villalobos se enfrentó a serios problemas de salud debido a las duras exigencias de esta industria.

Esta experiencia la llevó a tomar la valiente decisión de regresar a España, iniciando un viaje de autodescubrimiento que la transformaría profundamente. Recuperada, fue en Asia, específicamente en India, donde Nerea encontró un renovado sentido de pasión y aceptación personal que le animó de nuevo a perseguir sus metas. Así, durante cinco meses, trabajó intensamente en el sector del modelaje, aprendiendo a valorar y aceptar su cuerpo, recuperando así su plena confianza.

Esta experiencia fue un punto de inflexión que la llevó a expandir su carrera a países como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Impulsada por la profunda conexión que sintió con India, Nerea decidió regresar a España, esta vez no solo como modelo, sino también con una clara tarea y labor de trabajo humanitario.

Nerea Villalobos en una imagen cedida a EL ESTILO de EL ESPAÑOL.

Colaborando con Sonrisas Bombay, una organización española que brinda apoyo a los más necesitados en India, Nerea ha demostrado que su impacto va más allá de las pasarelas. Su dedicación a las causas sociales y su compromiso con el cambio positivo resaltan su evolución de modelo a defensora de la humanidad.

En España, Andrea Villalobos ha trabajado para varias marcas de moda nupcial como es el caso de Pronovias, además, de desfilar como modelo en Madrid Fashion Week Madrid. Y en cuanto a su carrera internacional, ha trabajado en India para diferentes marcas de alta moda como, por ejemplo, Pooja Verma y Rk Aurum. O en Dubái para marcas como Nyx Cosmetics y Theia The Label. Además de ello, recientemente ha hecho una portada y entrevista para la reconocida revista 'Grazia' en su edición en Filipinas.

Sobre su colaboración y trabajo en Sonrisas de Bombay, Nerea afirma sentirse "parte de esta familia que desarrolla una labor espectacular", explica Villalobos. Y añade: "Combino mi carrera internacional de modelo con mis estudios de nutrición, que es algo por lo que me empecé a interesar cuando sufrí anorexia en mis principios en modelaje. Ahora estoy de vuelta en España para cumplir mi sueño de representar a mi país este año en Miss Universo."

Ante la pregunta de qué significa este hito en su carrera como profesional de la moda y la belleza, Andrea lo tiene claro: "Para mí, significa una gran recompensa al trabajo de todos estos años. Sería el perfecto ejemplo de que con perseverancia los sueños se cumplen. Y de cómo una mujer joven, acostumbrada a viajar por el mundo sola, podría ser el ejemplo para muchas otras mujeres a las que les asusta salir de su zona de confort y demostrar que los límites están sólo en nuestra mente". EL ESTILO de EL ESPAÑOL ha querido charlar, en primicia, con la modelo para conocer más sobre este viaje de superación y aceptación.

Nerea, ¿es la primera vez que se presenta a Miss Universo España?

Es la segunda vez que me presento. Hace dos años me presenté a Miss Universo Andalucía donde quedé primera finalista. En ese momento no sabía mucho sobre certámenes, ya que estaba más centrada en el modelaje. Por eso quise presentarme esta nueva vez, ya que quería saber más sobre el mundo de los certámenes de belleza. Y porque Miss Universo Andalucía fue la plataforma que me dio visualización para convertirme en modelo internacional.

¿Cómo ha surgido esta idea y proyecto?

Como anteriormente dije, me presenté hace dos años y me inspiró la marca Miss Universo, ya que comparto los valores de esta. En ese momento no estaba preparada, pero actualmente siento que podría aportar muchísimo al certamen debido a mi experiencia en el mundo del modelaje y, sobre todo, al crecimiento personal que he tenido en estos últimos dos años. Además, conocí en India a la Miss Universo 2021, Harnaaz Sandhu, y ella fué la que me animó a dar este paso este año.

El mundo de la belleza y el del modelaje ha estado -en parte- 'reñido', ¿qué le puede aportar este título a su carrera como modelo?

Siento que Miss Universo Andalucía ha sido mi salvavidas, no solo de forma personal, también de forma profesional, ayudándome a trabajar en diferentes países como modelo, por lo que creo que ganar Miss Universo España 2024 podría hacer despegar mi carrera por completo y llegar a mercados en otros países o incluso ayudarme a explorar nuevas áreas profesionales.

¿Cómo se está preparando para concursar en este exigente certamen?

Un certamen requiere una gran preparación, pero la mayoría de las personas no saben todo lo que hay detrás... Desde clases de oratoria a clases de pasarela, maquillaje y un largo etcétera. Pero, sobre todo, intentando disfrutar del proceso porque, pese a la exigencia del certamen, me hace sentir feliz y logra sacar mi mejor versión.



¿Qué haría y qué sumaría a la organización si fuera la candidata ganadora?

Creo que mi experiencia viviendo sola en diferentes países ha sido muy enriquecedora y, pese a tener solo 22 años, soy una persona independiente, perseverante y valiente. Siempre intento salir de mi zona de confort y asumir nuevos retos. He vivido difíciles circunstancias, pero me han hecho ser la mujer fuerte que soy hoy, por lo que sería un honor tener la oportunidad de contar mi historia y que pueda servir de inspiración para otras muchas mujeres. Además, me gusta ayudar y hacer felices a los demás, colaborando con asociaciones desde hace años y es algo que continuaría haciendo, independientemente de ganar o no esta edición.

Nerea Villalobos en una de sus sesiones fotográficas.

¿Qué objetivos laborales tiene ahora?

Actualmente estoy centrada en el mundo del modelaje, sabiendo que Miss Universo España me puede ayudar a crecer más en este ámbito, me gustaría continuar con ello. Además, estoy terminando mis estudios de nutrición, algo que quiero combinar con las redes sociales. No obstante, estoy abierta a nuevas oportunidades, ya que siempre he tenido el mundo del arte como prioridad, por lo que me mantengo con la mente abierta.

¿Cuáles son sus referencias y en quién se inspira a la hora de trabajar y proyectar tus metas para el futuro?

Nieves Álvarez es una mujer para mí muy inspiradora. Empezó como modelo y ahora es también presentadora y empresaria. Ella ha sabido explorar nuevos ámbitos, pero sin renunciar a su pasión por el mundo de la moda.

¿Hay alguna Miss España o Miss Universo España en la que te veas reflejada? ¿Por qué?

Hay muchas Miss Universo España a las que admiro como, por ejemplo, a Patricia Yurena, Ángela Ponce, Sarah Loinaz o a nuestra actual Miss Universo España, Athenea Pérez. Es cierto que hay una Miss Universo con la que me siento bastante más identificada, ya que ha tenido una experiencia similar a la mía, y es el caso de Alicia Faubel. Ella también se fue de casa a muy temprana edad para cumplir el sueño de ser modelo e hizo frente a las adversidades que se le pusieron por delante, convirtiéndose en una mujer fuerte e imparable y, sobre todo, sin perder su esencia.

Para acabar, Nerea; ¿cuál es esa firma o diseñador con el que sueña trabajar como modelo e imagen de campaña?

Victoria's Secret fue la marca que me hizo descubrir mi amor por el mundo del modelaje. Siempre me ha parecido una marca que trata de empoderar a la mujer, pudiendo ver la seguridad que transmiten las modelos en sus desfiles y campañas. Este año vuelve su gran desfile, por lo que para mí sería un sueño tener la oportunidad de trabajar con ellos en un futuro.