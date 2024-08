Chiara Ferragni se rinde a las Samba XLG, la renovada versión del icónico modelo de Adidas: su 'look' más urbano

Las icónicas Samba de Adidas llegaron para quedarse. El modelo, originalmente un clásico del futbol, lleva meses arrasando entre las fashion victims y ahora se renueva su versión XLG. Un diseño que da un giro a su suela y al que ha sucumbido Chiara Ferragni (37 años), fiel seguidora de las tendencias.

El mismo calzado ha sido diseñado en tres tonos. La influencer se ha decantado por el color negro con las clásicas líneas de Adidas en blanco, tal y como queda al descubierto en sus últimas publicaciones en Instagram. Así, le ha dado un toque urbano a su outfit.

Sobre el modelo, es de horma clásica, cierre de cordones, empeine de piel, lengüeta acolchada y suela de goma. Este último detalle, si cabe, es el más característico, pues lo diferencia del clásico diseño. Ha sido confeccionado desde la talla 35 hasta la 49 y se vende en la web de la marca por un precio de 130 euros, cantidad que apenas difiera de las Samba clásicas. La cifra, no obstante, puede ascender si se buscan unas zapatillas mucho más originales.

En su página web, Adidas ofrece la posibilidad de personalizar ambos pies. Cada uno por una cifra adicional de 7,50 euros. Chiara Ferragni, en sus fotos, no descubre si le ha dado su propio toque al diseño.

Para combinarlas, al menos según una de las instantáneas que ha publicado en su perfil de Instagram, ha recurrido a un look relax de short y camiseta. Además, las llevado con calcetines largos, una tendencia que también se ha instalado entre los más fashionistas en los últimos tiempos.

El modelo por el que ha apostado la empresaria italiana, no obstante, es un acierto en un sinfín de estilismos y puede llevarse a lo largo de todas las temporadas. Incluso con looks estilo working. Tanto por su diseño como por su color básico se posiciona como un must entre los seguidores de las tendencias. Las Samba XLG, así como anteriores modelos de Samba, las llevan mujeres y hombres.

Chiara Ferragni no ha sido la única que ha sucumbido a ellas. Desde que salieron al mercado, se han agotado en algunas de sus tallas en la plataforma online de Adidas. Un gesto claro que confirma su éxito. Además, la propia influencer ha compartido en su cuenta de Instagram que una de sus amigas lleva el mismo diseño, pero en color blanco, las más deseadas.