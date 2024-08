Los días de vacaciones de los hijos de Nacho Palau con Miguel Bosé, en el aire: tensa comunicación y un enfado

"Me atrevería a decir que no hay vuelta atrás. Nacho Palau (52 años) ha dicho basta. No puede más y no quiere saber nada de Miguel Bosé (68)", explica a EL ESPAÑOL una fuente próxima a la que un día fue una feliz pareja. Esta misma persona asevera que la relación entre el escultor y el cantante está "peor que nunca", en un punto "irreconciliable".

Si bien es cierto que el vínculo afectivo entre Miguel y Nacho ha sido intermitente desde que rompieron su relación, marcado por las idas y venidas, la brecha insalvable entre ellos la provocó el propio escultor el pasado 24 de julio, cuando concedió una demoledora entrevista en la que anunció, enfadado, que había demandado a Bosé.

"Es un manipulador. ¡Se acabó!", "No me deja ejercer de padre. A los niños los pone en mi contra", son sólo dos de las declaraciones con las que el de Chelva se despachó contra el intérprete de Amante bandido. En aquella interviú, además, Palau puso de relieve el principal escollo en la falta de entendimiento entre ellos: las vacaciones de verano de sus respectivos hijos.

"El año pasado tenían que haber vuelto conmigo para pasar la mitad de las vacaciones en Chelva, pero Miguel no permitió que los hijos que viven con él vivieran conmigo. Mi familia se quedó sin verlos", relató el escultor. Y añadió: "Miguel me dijo que los niños iban a verse en Mallorca este año, porque la casa allí es maravillosa. Además, me confesó que el año pasado me relajé mucho".

Siempre según Palau, el cantante les habría prometido a los hijos biológicos de Palau que en Mallorca "tendrían de todo", incluidas clases de boxeo. Todo esto ha sobrepasado la paciencia del valenciano. Tanto que incluso se traslada a EL ESPAÑOL que se está planteando si ceder o no, y que sus dos hijos, Ivo y Telmo, viajen a Mallorca.

Desea, por encima de todo, que sus hijos vean a sus hermanos, pero no a cualquier precio. Quien bien lo conoce sabe que, finalmente, terminará accediendo y enviará a sus vástagos. Lo que es un hecho es que él, Nacho, no va a viajar a Mallorca: "No quiere ver a Miguel y tampoco que se diga, como otros veranos, 'fíjate qué bien se llevan que veranean juntos'".

¿Qué piensa de toda esta situación el hijo de Lucía Bosé? El artista se tomó muy mal la última entrevista de Nacho. Entendería el cantante que por su parte todo son facilidades. Según cuenta un amigo de Miguel, "a Palau nada le viene bien. Todo son quejas". Añade: "Miguel sólo quiere que los chicos estén bien y se vean".

Entre Nacho y Miguel sólo existe comunicación a través de terceros y de sus abogados. En otro orden de cosas, los cuatro hermanos "sufren" porque ya son conscientes de toda la realidad, aunque su relación en nada ha cambiado: se hablan directamente, sin necesidad de terceros.

Ya en agosto de 2022 EL ESPAÑOL informó lo que sigue de los menores: "Tienen sus propios teléfonos y se hablan de forma totalmente independiente". Se apostilló entonces: "Los chicos se llevan estupendamente y entre ellos hay un trato de hermanos normal y corriente".

Nacho y su buen amigo

Nacho Palau, feliz, en una fotografía de sus redes sociales.

Hace unos días, se habló de una presunta relación amorosa entre Nacho y el cantante Ricky Martin (52), pero este medio pudo desmentir de pleno todo amor. Nacho y Ricky no tienen ninguna relación más allá de la amistad. Sobre todo, porque Nacho "está a otras cosas".

Existe un hombre especial en su vida. Así lo traslada a EL ESPAÑOL una fuente de toda solvencia. La existencia de esta persona es la única y verdadera razón de que Nacho Palau viaje a Galicia con cierta frecuencia. El amigo íntimo de Nacho -no se puede hablar a estas alturas de nada más- se llama Jorge y es actor y natural de Galicia.

Este hombre tiene un hijo, que no sólo conoce a Palau, sino a los dos hijos de éste. Jorge acudió al concierto de Ricky junto a su vástago, como atestiguan sus redes sociales.

Jorge no sólo es actor, también ejerce de fotógrafo. Como dato curioso, teniendo en cuenta la amistad de años entre Nacho y Ricky, EL ESPAÑOL ha comprobado que el escultor y el cantante de Puerto Rico no se siguen en redes sociales. Sin embargo, quienes sí se lo hacen -además de Nacho y Jorge, como es lógico- son el actor gallego y Ricky Martin.

Confiesa la fuente consultada que Nacho y Jorge "son muy iguales en muchas cosas", y se destaca, como dato meramente anecdótico, que Jorge y la expareja de Nacho, Cristian Villela, guardan un gran parecido físico. Por otro lado, ¿cómo se ha tomado Ricky la repercusión mediática de su amistad con Nacho? Este medio lo único que ha podido confirmar es que ambos "han hablado del tema".