La camisa estampada que Victoria Federica ha lucido en Ibiza: cuesta 700 euros y tiene un acabado satinado

Por todo lo alto. Así ha empezado Victoria Federica (23 años) el mes de julio. La hija de la infanta Elena (60) y Jaime de Marichalar (61) ha puesto rumbo a Ibiza y nos ha deleitado con un look que está causando furor en las redes sociales. Y es que la sobrina del rey Felipe VI (56) ha partido hacia la isla balear de la mano de una de sus marcas de lujo más recurridas, Off-White, que vuelve a colaborar otro año más con el restaurante ibicenco Casa Jondal.

No hay duda de que Victoria puede recibir con creces el nombre de influencer, pues sus looks son fuente de inspiración diaria para muchas jóvenes. De hecho, no hay ocasión en que la joven lleve consigo una prenda y luego no se vuelva tendencia.

La influencer ha aterrizado esta misma mañana en la isla a la que acude varias veces al año, ya sea por ocio o por trabajo, y ha compartido con sus cerca de 300.000 seguidores una camisa estampada que está dando mucho que hablar. Y no es para menos.

Victoria Federica a través de un stories en Instagram. Redes Sociales

La nieta de Juan Carlos I (86) se ha dejado ver en su perfil de Instagram luciendo un look perfecto para esta época estival, en el que combina unos shorts vaqueros en color blanco con una camisa satinada con estampado floral. Un diseño con un toque pijamero pero que bien recuerda al más clásico estilo ibicenco y resulta muy atractivo. En definitiva, perfecto para poder pasar un día de playa y turismo en la isla.

Si bien es cierto que el estampado es lo que más llama la atención al tratarse de una pieza tan floral, el tejido de satén hace que sea aún más idónea para estos meses de sol en los que se buscan prendas que complementen un outfit básico sin muchas complicaciones.

Aunque el precio original de la prenda es de 844 euros, actualmente se puede encontrar por 590 euros a través de la web Farfetch. No obstante, existen opciones alternativas en nuestras tiendas low cost favoritas que harán de este look hippie un gran aliado durante estos largos meses de calor.

Estilismo de Off-White Farfetch

En definitiva, no cabe duda que Victoria Federica ha logrado forjarse un estilo muy personal durante los últimos años, logrando forjar su propio sello y creando un público que aplaude todas y cada una de las tendencias que comparte la madrileña.