Rocío Osorno consigue el vestido 'cut out' con forma de corazón en el escote, el más agotado de Desigual

Ni el frío, ni el viento, ni la lluvia ha impedido que Rocío Osorno (35 años) sacara a relucir su último look compuesto de un vestido corto y unas botas moteras. Siempre que la diseñadora comparte con su 1,5 millones de seguidores sus conjuntos, las redes enloquecen y los usuarios arrasan con las prendas que luce.

Este pasado miércoles, 1 de noviembre, la influencer ha publicado su outfit del día que, pese a las bajas temperaturas, es ideal para acompañarlo con un abrigo o una chaqueta. "El look de hoy. ¿Os he dicho ya que me encanta este vestido?", escribía en un texto acompañado de diez instantáneas.

"El vestido ideal, ¿de dónde es?", "Súper bonito", "Monada de vestido. Me encanta el detalle del corazón en el escote", "Precioso vestido", son sólo algunos de los comentarios que se encuentran en el post. EL ESPAÑOL tiene todos los detalles.

Es el vestido cut out con forma de corazón en el escote, el más agotado de Desigual. Es corto y presenta una manga larga abullonada, cintura fruncida y una falda con volantes. Está confeccionado 100% con material tencel, una fibra semisintética y ecológica, y la prenda sólo se encuentra en Amazon.

Además, es morado, cuenta con el cuello redondo y un cierre con botón en la parte superior de la espalda. En Desigual ya no quedan existencias, pero en Amazon sí. Puedes encontrar tallas desde la S a la XL y tiene un precio de 91,95 euros.

Osorno le ha añadido un cinturón negro con la hebilla plateada para realzar aún más la figura. En cuanto a los complementos, ha optado por unas botas moteras de ante negras de Geox que, en la multinacional, están a un coste mínimo de 116 euros y máximo de 228 euros, dependiendo de la talla que se escoja. Finalmente, ha elegido un bolso negro de Valentino de 110 euros.

Entre las diez imágenes que la creadora de contenido ha mostrado, una de ellas no se trata de su look, sino de una frase de un libro que ha querido destacar: "Cada día más humana, menos perfecta y más feliz", manifestando así como se encuentra en estos momentos.

