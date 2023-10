El vestido de crochet con efecto tipazo y multicolor de Rocío Osorno que tú también añadirás al carrito de compra

Rocío Osorno (35 años) nunca falla. Sus outfits siempre triunfan y enamoran a cualquiera que eche un simple vistazo a su feed de las redes sociales. Aunque si bien es cierto que la influencer es todo un ejemplo de moda y que la mayoría de su contenido se centra en enseñar sus looks, las últimas publicaciones que ha compartido reflejan una parte muy importante de su vida privada y que no tiene nada que ver con el estilismo.

Ahora, la empresaria ha presumido de su nueva pareja. En un vídeo de tan sólo tres segundos de duración aparecía él durante un breve instante y ella escribía: "El muchacho tan guapo que me ha tocado al lado en el avión". Horas después, subía otra storie con ese mismo "muchacho" y decía: "Mirad con quien voy a cenar", y añadía un emoticono de un avión y otro de risas. Él es el modelo gaditano Javier Lorenzana, exnovio de la también modelo y empresaria María José Suárez (48).

Así, el corazón de Rocío vuelve a estar ocupado por otra persona tras su ruptura con el político de VOX Jacobo González-Robatto (35). Desde entonces, ha compartido alguna que otra instantánea más con el joven. La última ha sido en una galería de imágenes de sus vacaciones veraniegas en Portugal. "Todavía me quedaba carrete de Portugal y no sabría decir cuál de todas me gusta más", subrayaba.

Su más de millón y medio de seguidores, además de fijarse en el hombre de las imágenes, centraron su atención en el espectacular vestido de crochet multicolor que lucía. "¿De dónde es el vestido?", "Vestidazo", "Estás guapísima", son algunos comentarios. EL ESPAÑOL tiene todos los detalles de la prenda.

Pertenece a la firma Kaoa y es el Vestido Artesanal Multicolor. Es un vestido corto hecho a mano por artesanos portugueses, y presenta mangas largas, detalles de diferentes colores como el rosa, el rojo, el amarillo, el azul y el verde, y un escote.

La prenda es talla única y cuesta 450 euros. Tanto a Rocío como a sus fans les ha conquistado y tú también querrás añadirla al carrito de compra de inmediato. Además, la página web ofrece un 10 por ciento de descuento en tu primer pedido, por lo que se quedaría en 405 euros.

Sobre Kaoa

Kaoa nació en una tienda multimarca y fue fundada por Adriana y Alexandre, quienes se dieron cuenta de que "sus propias creaciones se vendían mucho más que las otras marcas en los lineales", señalan.

Cada pieza está creada para que la mujer se sienta "más segura en todo momento de la vida" y todas ellas son únicas y se producen en el momento para reducir el impacto medioambiental.

