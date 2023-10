Rocío Osorno explota las redes con su revolucionario 'outfit' de camisa blanca y vestido de palabra de honor

Rocío Osorno (35 años) ha vuelto a conquistar a sus 1,5 millones de seguidores con su último outfit, perfecto para esta temporada y para las bajas temperaturas. La influencer ha demostrado que el frío no es impedimento de lucir despampanante y de aprovechar prendas que se encontraban en el fondo del armario.

La sevillana ha apostado por un look compuesto de una camisa blanca de manga larga y vestido de palabra de honor midi en color rojo. La tendencia de llevar una camisa debajo de un vestido es la manera perfecta de exprimir al máximo las prendas y sacarles partido. De ahí que coger piezas veraniegas y utilizarlas con la camisa de confianza es todo un éxito, creando así unos conjuntos rompedores, revolucionarios, únicos y creativos.

Ahora que se acerca cada vez más la época navideña, Rocío ha decidido adelantarse y empezar ya a usar el color que caracteriza la Navidad: el rojo. "Al final me lo puse con camisa porque era para salir a comer y me parecía muy de tarde-noche sin ella, pero para una cena ahora de empresa o Navidad sin camisa me parece lo más... Por cierto, ¿os habéis enterado que se lleva un montón el rojo?"

"Estilazo", "Qué bella eres. Estilazo, elegancia, carita de ángel y pelazo", "Todo lo que te pongas te queda espectacular", "Me encanta", "¿De dónde es el vestido?", comentaban sus followers en la publicación de este pasado domingo, 29 de octubre. EL ESTILO tiene todos los detalles.

Es el vestido midi rojo de palabra de honor, con bolsillos con solapa en la parte delantera, el bajo acabado en abertura frontal y con una serie de botones a contraste. También cuenta con un forro interior y un cierre en la espalda con cremallera oculta en la costura. Es de Zara, hay tallas de la XS a la L -la XL ya está agotada- y cuesta 69,95 euros.

Los botines negros con tacón alto y abertura en la punta que ha elegido también son de la firma de Inditex. Si te has enamorado al igual que la diseñadora, aprovecha, ya que quedan pocas existencias de las tallas 37, 38 y 40. De la 36 y la 39 ya no hay stock. Además, estás de suerte: están rebajados de 39,95 euros a 22,99. Finalmente, el bolso es de Mango, presenta detalles metálicos y tiene un precio de 29,99 euros.

De abrigo aha escogido uno negro largo, a juego con los botines y el bolso, y en cuanto al peinado, ha optado por su clásica melena ondulada y un maquillaje sencillo con sombras negras.

