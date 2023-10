María García de Jaime crea una nueva necesidad para el vestidor: el abrigo rojo pasión de Mango

El pasado 21 de octubre, María García de Jaime (27 años) se convertía en una de las invitadas mejor vestida de la boda de Marta Pombo (31), a la que acudieron todo tipo de influencers como Marta Lozano (28), Teresa Andrés Gonzalvo (30) y, como no, la hermana de la novia, María Pombo (29). La creadora de contenido optó por un minivestido de la firma Ganni de 375 euros.

Días después anunció en sus redes sociales que la nueva colección de Vidal & Vidal, de la que ha sido imagen, ya estaba a la venta. "Me hace tan feliz seguir trabajando juntos y conseguir que cada colección me guste más que la anterior ¡Espero que os guste tanto como a mí!", señalaba.

Su vida personal y profesional va viento en poca, y la mujer de Tomás Páramo (27) está inmersa en compartir en las redes sociales momentos junto a su familia al igual que de las novedades de su firma, Himba Collection, y de sus sensacionales looks.

"Feliz jueves a todos. Hoy leía en un texto una frase que me encanta y me parece que todos deberíamos tenerla como lema de vida: 'No dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz'", escribía este pasado jueves, 26 de octubre, en una publicación de Instagram.

La joven ha desbloqueado una nueva necesidad con una de sus prendas. "Me flipa el abrigo", "Me chifla el abrigo", "Preciosa", "Espectacular", le comentaban sus más de 570.000 seguidores. EL ESPAÑOL tiene todos los detalles de su outfit.

El abrigo rojo pasión oversize es de Mango y está diseñado de lana de alpaca y algodón. Posee un cuello en forma de pico con solapa y las mangas largas con aberturas en los puños, además de dos bolsillos delanteros de ribete y solapa y un forro interior para protegerse de las bajas temperaturas. Tiene un precio de 179,99 euros y quedan tallas de la XS a la M.

El resto de piezas también pertenecen a la firma catalana. La blusa de color crudo presenta un diseño recto con volantes y, en la página web, sólo quedan existencias de la talla XS y cuesta 69,99 euros. Para la parte inferior del conjunto, ha optado por unos pantalones de traje grises y unas botas con tacón.

