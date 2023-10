María García de Jaime tiene el pantalón más elegante: 'cropped', recto y ligeramente acampanado

Hace tiempo que Instagram se ha convertido en la principal fuente de ingresos de la influencer María García de Jaime (26 años). Gracias a la moda, y a su buen hacer con la ropa, la mujer de Tomás Páramo (26) ha sabido crear un imperio. Amén del excelente momento personal que atraviesa con la llegada de su tercer hijo, Fede, hace unos días fue premiada por su labor como influencer.

"Si miro hacia atrás, me siento orgullosa del camino recorrido y de todos los pasos que he dado y sigo dando cada día para seguir haciendo mi trabajo todo lo mejor que puedo, siendo la mejor versión de mí y creciendo personal y profesionalmente. (...) Gracias, @forbes_es, por incluirme en una lista en la que jamás hubiese imaginado estar y de la que me hace una ilusión tremenda formar parte, pero, sobre todo, gracias por reconocer nuestra profesión", posteó, emocionada.

García de Jaime se ha convertido en todo un ejemplo de elegancia y buen gusto para sus 570.000 seguidores. Lo demuestra casi cada día a golpe de post y lo ha vuelto a hacer en una de sus últimas publicaciones. En concreto, hace sólo unas horas la influencer publicaba en sus redes varias imágenes en las que posa con un pantalón que se ha convertido en la sensación del momento.

[María García de Jaime tiene el pantalón de pana más cómodo para este tiempo de lluvia y frío]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria García de Jaime (@mariagdejaime)

Lo firma su colección, Himba Collection. "Pantalón cropped, recto y ligeramente acampanado en el bajo. Bolsillos en el delantero y cierre con cremallera frontal", se puede leer en la página web. Está fabricado en popelín de algodón estampado. Disponible en diferentes tallas, cuenta con un precio de 119,95 euros.

Desde la web se recomienda que se combine este pantalón con la camisa modelo Mijo. "Camisa estampada de manga larga, cuello caja, cierre con botones y bolsillo delantero", reza la descripción. Cuesta 109,95 euros. Atemporal, diferente, estiloso y favorecedor, se hace ver desde Himba.

El conjunto 'Mijo' de Himba.

"Una camisa atemporal que te durará para siempre y además muy versátil ya que la podrás usar tanto en otoño/invierno como primavera y verano. Combínala con el pantalón Tapioca creando un total look de lo más especial para un día de oficina o de fin de semana con zapatillas, bailarinas o botines", se añade.

"Himba nació casi sin darnos cuenta. Una combinación de sueños, estilos de vida y creatividad dio vida a una marca que apuesta por retro-evolucionar la moda. Pasado, presente y futuro combinados con elegancia y estilo únicos", se explica en el apartado de Quiénes somos, para añadir: "Lo que importa es la personalidad. En las últimas décadas, la industria de la moda ha dejado un poco de lado la calidad y la esencia del buen vestir como arte. Nuestra apuesta es contraria: rescatar lo mejor de una época para devolverle a tu armario la distinción que se merece".

Sigue los temas que te interesan