Felipe y Letizia, 20 años del apretón de manos en los Premios Príncipe de Asturias que lo cambiaron todo

"Lo de la curiosidad no se quita, lo que pasa es que ahora no cuento las respuestas que me dan...", dijo la reina Letizia (51 años) en septiembre del año pasado en el discurso que pronunció en la Facultad de Ciencias de la Información, donde fue nombrada Alumna UCM de Honor, con motivo del 50 aniversario del centro universitario.

Hace 20 años que Letizia no cuenta las respuestas que le dan. Hace dos décadas que dejó de ser periodista. En octubre de 2003, la entonces presentadora de informativos de Televisión Española viajó a su tierra, Oviedo, para cubrir los Premios Príncipe de Asturias. Aunque en realidad, secretamente, la noticia era ella.

Nadie a su alrededor sospechaba que aquellos serían sus últimos premios a pie de calle. Ninguno de aquellos colegas plumillas podía imaginar que a quien ese año tenían al lado, al siguiente estaría ocupando un sitio de honor junto Felipe de Borbón (55) en calidad de princesa de Asturias por su matrimonio con el heredero a la Corona. En estos días se cumplen, efectivamente, 20 años de aquellos Premios Príncipe de Asturias que lo cambiaron todo.

[Letizia, del disimulo de la primera vez a la reina influyente que es hoy]

Letizia, como corresponsal de TVE en los Premios Príncipe de Asturias de 2003. RTVE

Los Premios Príncipe de Asturias se han entregado siempre en viernes, pero en las jornadas previas, como sucede en estos, van llegando los premiados, las gaitas empiezan a sonar con fuerza y el ambiente que se vive es especialmente mágico. En 2003, la entonces periodista Letizia Ortiz aceptó ser entrevistada por su paisana, Regina Buitrago, para Oviedo TV en lo que después fue una entrevista histórica. Lo hacían desde el Patio de la Reina del Hotel de la Reconquista.

La última pregunta de la presentadora fue la siguiente: "¿Qué supone para una ovetense como tú, Letizia, que ha estudiado su pasión, estar cubriendo un evento tan importante para la ciudad y estar aquí haciendo las crónicas para el informativo?". La respuesta de Letizia, que a priori no llamó nada la atención, cobraría sentido sólo unos días más tarde.

[Del gesto de Letizia a la emoción de Paloma Rocasolano: las anécdotas de los Princesa de Asturias]

"Pues, mira, ayer aterricé en Ranón, tempranito, y siempre me emociona venir a Oviedo, pero este año, por muchas circunstancias, por muchos motivos, muchísimo más. Me hace mucha ilusión cubrir los premios...", señalaba Ortiz sin que nadie se diera cuenta de que esas causas a las que aludía no eran otras que el amor y pasión que se profesaba con el gran anfitrión, con la persona cuyo título daba nombre a aquellos galardones.

"Es un privilegio, es mi ciudad, me encanta, se me vuelve el acento más asturiano todavía y espero seguir cubriendo muchos años los premios Príncipe de Asturias", concluyó Letizia, que mentía -más bien se protegía- a sabiendas de que aquellos serían sus últimos Príncipe de Asturias como comunicadora.

La foto del disimulo

Momentos antes de que comenzara la gala de 2003, el entonces heredero Felipe de Borbón se asomó a saludar al set que Televisión Española había preparado para cubrir, como cada año, la entrega de los prestigiosos galardones. En la imagen, aparece primero José Antonio Sánchez Domínguez (70), presidente del ente público de 2002 a 2004, y a continuación, Letizia, quien fuera mano derecha del director de informativos Alfredo Urdaci (63).

El apretón de manos del hijo de los reyes Juan Carlos I (85) y Sofía (84) a una ciudadana civil en realidad ocultaba el "hola" de una pareja enamorada. Tan sólo ocho días después, el 1 de noviembre, Casa Real, debido a las filtraciones que empezaron a tener lugar, se apresuró en confirmar no sólo la relación sentimental entre Felipe y Letizia, sino el compromiso entre ambos.

"La Casa del Rey ha anunciado el compromiso matrimonial entre el príncipe de Asturias y la periodista Letizia Ortiz Rocasolano. Sus Majestades los Reyes tienen la gran satisfacción de anunciar el compromiso de su hijo, Su Alteza Real el príncipe de Asturias, don Felipe, con doña Letizia Ortiz Rocasolano", afirmaba, en directo para TVE, Helena Resano (49), que sustituía a Letizia en sus funciones de presentadora. El resto ya es historia.

Sigue los temas que te interesan