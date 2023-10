El orgullo de Felipe VI al ver a su derecha a la princesa Leonor vestida de militar en el Día de la Hispanidad

Día magno para España y para la Familia Real. Día histórico, también, para la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (17 años). Este jueves, 12 de octubre, la heredera al trono ha presidido junto a los reyes Felipe VI (55) y Letizia (51) el Día de la Fiesta Nacional.

Por primera vez en su vida, la primogénita ha lucido el uniforme militar en un 12 de octubre y lo ha hecho cinco días después de su jura de bandera en la Academia General de Zaragoza, donde se está formando desde el pasado mes de agosto. En este soleado Día de la Hispanidad se ha echado de menos la figura de la infanta Sofía (16), que se encuentra estudiando primero de Bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, en Reino Unido.

Felipe VI, Letizia y Leonor han mostrado gestos de complicidad en todo momento. La princesa ocupaba su lugar a la derecha de su padre, como debe ser, y en ciertos instantes, el Rey se sorprendía al observar que tenía a su lado a su hija mayor vestida con el uniforme militar de gala del Ejército de Tierra, con pantalón y chaqueta caqui, camisa blanca, corbata negra, fajín dorado y boina roja como alumna de la academia. El pelo lo llevaba recogido en un moño bajo trenzado. Además, se podía ser la insignia del Toisón de Oro, otorgada por su padre, Felipe VI, el 30 de enero de 2018, cuando cumplió 50 años.

El rey Felipe VI mira con orgullo a su hija, la princesa de Asturias. Gtres

Las imágenes no dejan lugar a dudas. Felipe VI no oculta su orgullo y su emoción al tener a su lado a Leonor, princesa de Asturias y llamada a ser algún día reina de todos los españoles. El sentimiento se agudiza habida cuenta de que la heredera al trono no asistía al acto central de la Fiesta Nacional desde 2020, puesto que en los dos últimos años estuvo en el internado de Gales donde hoy se encuentra su hermana pequeña.

En el desfile ha participado una compañía de cadetes del segundo curso de la Academia de Zaragoza, al que Leonor de Borbón ha pasado una vez que ha jurado bandera, pero se descartó que participara en la marcha con sus nuevos compañeros al no haber tenido tiempo para ensayar.

La princesa de Asturias junto a los Reyes en el Salón del Trono del Palacio Real.

De acuerdo con el orden rotatorio que aplica en cada 12 de octubre, Felipe VI, orgulloso padre de Leonor, ha llevado esta vez el uniforme de capitán general del Ejército del Aire, de color azul. Tras presenciar la marcha de las unidades de las Fuerzas Armadas por el paseo del Prado, la princesa se trasladó con los Reyes al Palacio Real, donde ha participado por primera vez en la recepción de la Fiesta Nacional, a la que han sido invitadas más de 2.000 personas.

Felipe VI, Letizia y su hija mayor han saludado a los asistentes en el Salón del Trono, donde nunca antes se pudo ver a la princesa, y posteriormente han pasado al Comedor de Gala para departir con los invitados durante un cóctel.

