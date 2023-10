El grito de orgullo de Lourdes Montes en el Día de la Fiesta Nacional: "Pertenezco a un país maravilloso"

A las 11 horas de este jueves 12 de Octubre, los Reyes han llegado a la plaza de Neptuno en un Rolls Royce de época para presidir el desfile militar en el Día de la Fiesta Nacional. Lo hacían junto a la princesa Leonor (17 años), quien ha vestido el uniforme por primera vez. Después de que Felipe VI (55) pasara revista al Batallón de Honores de la Guardia Real, los monarcas y su hija han seguido los actos conmemorativos desde el palco de honor.

Casi a la misma hora, Lourdes Montes (39), una de las muchas famosas que celebra este día tan importante para España, ha querido expresar a través de sus redes sociales el amor que siente por su país. Un mensaje, que al contrario de lo que esperaba, ha tenido una gran acogida y ha sido muy aplaudido por sus casi 200.000 followers.

"¡Viva España! Aunque ahora algunos se empeñen en vincular esta frase con orientaciones políticas... Para mí es un grito de orgullo por pertenecer a un país maravilloso lleno de peculiaridades que no me canso de reconocer", ha escrito bajo una imagen de una bandera de España ondeando.

"Me siento tremendamente afortunada de haber nacido en España. Me siento ciudadana española, de mi país, y no una ciudadana del mundo... Aunque me encanta viajar y conocer otras culturas a las que también admiro, yo amo España y jamás sentiré que ofendo a nadie haciéndolo", ha explicado.

La publicación no ha tardado en llenarse de comentarios aplaudiendo estas patrióticas palabras de la empresaria sevillana. Cientos de mensajes de apoyo a la diseñadora que no es la primera vez que expresa sus opiniones y defiende las tradiciones españolas.

Tras el fin de la pandemia no dudó en posicionarse al lado del mundo toro al que pertenece su marido, Fran Rivera (49), para que estos profesionales también pudieran optar a ayudas tras las consecuencias económicas de la Covid-19. "Hay gente que son profesionales, honrados, que han hecho su trabajo durante mucho tiempo y a los que ahora mismo nadie les está echando ningún tipo de mano ni de ayuda y que no tienen para comer, no tienen cómo mantener a su familia. Me parece una discriminación tremenda que por cuestiones políticas, unos sí y otros no. No hay polémica es cuestión de humanidad y sobre todo de ser un poquito buenas personas", aseguró entonces.

Por su parte, Francisco Rivera también ha querido compartir su sentimiento nacionalista con una imagen suya besando una bandera de España junto al siguiente mensaje: "Viva cada rincón de este maravilloso y único país. Vivan nuestras tradiciones, viva nuestras comidas, nuestras fiestas, nuestra Fe. Y viva nuestras Fuerzas Armadas".

