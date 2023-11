Descubrimos el plan secreto y espiritual de la infanta Elena entre sus dos actos familiares más importantes del año

La infanta Elena (59 años) no quiso perderse el cumpleaños de Leonor (18), en la noche del pasado martes, 31 de octubre. De hecho, fue una de las primeras en llegar al Palacio de El Pardo para agasajar a la heredera el día que alcanzaba su mayoría de edad. Los fotógrafos la captaron a su llegada en una furgoneta, sobre las 20 horas, algo seria y ocupando el asiento que estaba justo detrás del conductor.

La acompañaban su hijo, Froilán (25), sus sobrinos Miguel (21) e Irene Urdangarin (18) y su hermana, Cristina (58). Una vez entraron en el recinto del citado palacio nada más se supo de la Infanta. Del interior de la fiesta no se tienen detalles por tratarse de una celebración privada ni tampoco hubo constancia del momento en el que abandonó la residencia de los Reyes. Pero EL ESPAÑOL sí ha podido conocer el plan que llevó a cabo la primogénita de los Eméritos pocas horas después de la reunión familiar.

Según informan a este periódico, el pasado miércoles, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, la infanta Elena viajó a Segovia. Fuentes presenciales confirman a este medio que vieron a la primogénita de los Eméritos salir de la catedral de la ciudad, situada a poco más de 80 kilómetros del Palacio Real de El Pardo. Eran las 15:40 horas, llevaba el pelo recogido y sombrero, un elemento que se ha convertido en un infalible para la hermana del rey Felipe VI (55), pero que no le permitió pasar desapercibida.

Elena llegó a La Zarzuela con su hermana, su hijo y sus sobrinos. Gtres

Tras salir del templo, empleados de la catedral de Segovia advirtieron que aquella mujer con sombrero era la hermana del actual monarca y quisieron inmortalizar su presencia en uno de los puntos más turísticos de la ciudad. Fueron varios los que se aproximaron a la infanta Elena, quien amable y cercana accedió a hacerse algunas fotos.

"Era la hermana del Rey", se le escuchó decir a una de las trabajadoras de la Catedral de Segovia tras abandonar su puesto de trabajo por unos instantes para retratarse con la infanta Elena.

Esta vez no la acompañaba Froilán. Tampoco su hija, Victoria Federica de Marichalar (23), quien se encuentra de vacaciones en Perú. La hija menor de la infanta Elena, de hecho, no estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de Leonor, aunque sí quiso rendir homenaje a la heredera con un cariñoso mensaje en redes sociales. "Hoy es un gran día para ti y para España, estoy segura de que llegarás a ser una gran Reina. Me siento muy orgullosa de ti. ¡Feliz Cumpleaños!", escribió la influencer junto a una foto de su prima el día que juró la Constitución.

La infanta Elena llegando a la comida por el 85 cumpleaños de su madre. Gtres

Presumiblemente, la visita de la infanta Elena a Segovia se trató de un paseo exprés. Y es que este jueves, 2 de noviembre, a primera hora de la mañana, la hija mayor de Juan Carlos I (85) y Sofía (85) salió de su casa en Madrid, conduciendo su propio coche y nuevamente, luciendo un sombrero. Más tarde, se le volvió a ver en las inmediaciones de Zarzuela para acudir a la comida que organizó su madre con motivo de su 85 cumpleaños.

Muy seria, a primera hora de la mañana la hermana de Felipe VI evitó pronunciarse ante los medios congregados en las inmediaciones de su domicilio, cerca de El Retiro. Elena no quiso dar detalles de la fiesta privada por la mayoría de edad de la princesa de Asturias, dejando en el aire si hubo armonía entre los Borbón y cómo fue el reencuentro del rey Juan Carlos con su nieta y el resto de la familia. Del Emérito se intuye que estuvo muy poco tiempo junto a Leonor, ya que pasadas las 22:30 fue visto llegando al aeropuerto para abandonar el país.

El día del cumpleaños de Leonor, la Familia Real y los Eméritos entraron por un acceso lateral y el resto lo hizo por otra entrada. Los jardines de El Pardo se iluminaron para recibir a los invitados y el balcón de la fachada principal se engalanó con un tapiz. No se distribuyó ninguna imagen de toda la familia, como estaba previsto.

El día de la jura de Leonor, la infanta Elena engalanó su balcón con una bandera de España. Gtres

La fiesta familiar en El Pardo fue el broche final de una jornada histórica para los españoles, para la Casa Real y sobre todo, para la futura Reina de España. Coincidiendo con el día que alcanzaba la mayoría de edad, Leonor juró la Constitución en el Congreso, confirmando que, a partir de ahora podrá sustituir a su padre si fuera necesario.

Discreto homenaje

El día que su sobrina alcanzaba su mayoría de edad y juraba la Constitución, la infanta Elena sacaba la bandera de España al balcón de su casa en la capital, como hicieron un sinfín de madrileños. Era un día especial y, aunque no estuvo invitada a las celebraciones del Congreso y el Palacio Real, rendía un discreto homenaje a su sobrina en su gran momento.

Antes de asistir a la celebración en el Pardo, la infanta Elena llevó a cabo su rutina con total normalidad. A primera hora de la mañana, la hermana de Felipe abandonaba su residencia en el madrileño barrio del Niño Jesús para acudir a su puesto de trabajo en la Fundación Mapfre.

