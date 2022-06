Ikea soluciona los días de playa con el bolso red que solo cuesta de 3 euros

Los apasionados a pasar largas jornadas entre la arena y el agua saben que no todos los bolsos valen para ir a la playa. Si bien la crema, las gafas de sol, la botella de agua y el libro se pueden llevar en cualquier sitio, ya sea una mochila o una bolsa, lo cierto es que no son el mejor lugar de transporte, pues no dejan que la arena 'vuelva' a su lugar y esta acaba por todos lados.

Por eso, una de las mejores opciones son los bolsos de red y es que permiten llevarlo todo con la mayor comodidad posible. Un regreso a un complemento clásico donde los haya y que lleva décadas formando parte de las vidas de miles de personas, que han visto cómo formaba parte del día a día de sus padres o abuelos.

Si bien el año pasado tuvieron su gran regreso, conviertiéndose en un must de pasarelas y street style, este año también estarán muy presentes. Y todo gracias al crochet que hace que estas bolsas tan prácticas vuelvan a verse un verano más. Y lo hacen tanto para acompañar los looks más playeros como las jornadas de compras.

El juego de dos bolsas 'Kungsfors' cuesta 6 euros. Ikea

De entre todas las ofertas del mercado, hay una que destaca por su precio económico, la de Ikea. Y no es porque el gigante sueco se haya lanzado al mundo de la moda, sino porque tiene en su catálogo un artículo que destaca por su polivalencia. Hablamos de Kungsfors, una bolsa red de color blanco que inicialmente está creada para portar alimentos ya que su diseño permite la cirulación del aire, manteniendo los alimentos frescos durante más tiempo.

Una característica que también la convierte en la mejor aliada tanto para el día a día como en las jornadas playeras. Lo mejor de todo es que se vende en un pack de dos unidades y cada una de ellas tiene un tamaño diferente. Hay una más grande, en la que literalmente cabe todo -incluso una toalla- y otra de versión más reducida que peude ser perfecta para convertirla en un bolso. Pero lo mejor de todo es su precio, tan solo 6 euros por el conjunto, lo que hace que cada bolso cueste solo tres euros.

Están fabricados en algodón, son cómodos al tacto y se pueden plegar para llevar en la maleta. Por si fuera poco, al estar confeccionados en un material natural y no ser de color se pueden teñir para darles un punto diferente y original.

