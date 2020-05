Del 'Tie Dye' a la ropa inteligente: las tendencias masculinas que triunfarán esta temporada

Las tendencias continúan cambiando a pesar de los extraños momentos que vivimos debido a la crisis provocada por el coronavirus. Sigue habiendo must que debes tener en tu armario tanto para estar en casa como para salir a dar un paseo en las horas que ha estipulado el Gobierno. Claves para que los hombres puedan triunfar con sus estilismos en los próximos meses.

1. Estampado Tie Dye. El buen tiempo es sinónimo de color y por eso mismo el estampado tie dye se ha convertido en una de las tendencias de este año. Se trata de una explosión de color propio del estilo hippie que se caracteriza por el degradado de colores, normalmente con formas circulares que generan el efecto de desteñido pero con colores muy vivos. Esta tendencia lo ha inundado todo, desde chaquetas a pantalones, hasta la camiseta de corte básico, la prenda estrella de esta temporada.

Las camisetas básicas con estampado 'tie dye' son una de las tendencias que ha conquistado esta temporada.

2. El monocolor. Y si no eres fans del estampado, siempre es una buena opción recurrir a algo más discreto pero siguiendo las tendencias, como es el look monocolor. Es decir un oufit entero de prendas del mismo color, como ha querido apostar Zara por el editorial masculino de esta temporada, combinando por ejemplo camisa y pantalón en el mismo tono, ya sea un naranja chillón o un blanco inmaculado.

3. Las deportivas están de moda. Las deportivas son tendencia más que nunca, y además en todas su versiones, ya sean de estilo sneaker con suelo gruesa y altas, o un estilo más clásico como el que podemos encontrar en la marca española Morrison, que esta temporada ha reinventado su modelo tradicional y ya están disponibles en caña alta.

4. Una básica blanca. Otras prendas atemporales que se han convertido en tendencia esta temporada son las camisetas blancas básicas, que desde COS no están dispuestas a dejarlas en el olvido. La firma de moda londinense revisita una vez más una de las prendas clásicas de la firma con el lanzamiento de la colección cápsula White T-shirt Project.

COS ha lanzado una colección con la camiseta blanca como objeto central.

La colección está compuesta por siete piezas tanto de hombre como de mujer con técnicas tradicionales de patronaje con siluetas contemporáneas para crear una cápsula de estilos únicos.

5. Sombreros. Este complemento siempre ha sido una de las piezas más clásicas de los armarios masculinos y es imposible olvidarnos de James Dean luciendo el suyo en Rebelde sin causa. Pero sin duda, este complemento ya no solo pertenece al cine. Desde la firma española Monrreal Crew rescatan este complemento en su versión más artesana adaptándose al hombre urbano y moderno con sus modelos más atrevidos y personalizados.

6. Ropa para estar en casa. Si hay una tendencia que es la que más va a triunfar esta temporada es la de la ropa de estar en casa debido al confinamiento. Dentro de este sector se ha dado un paso más allá y Sepiia, la firma española de moda inteligente, se ha querido sumar al movimiento #yomequedoencasa y ayuda a sobrellevar el confinamiento con prendas tecnológicas que no huelen, no se manchan y no se arrugan. Camisetas, polos y camisas que permiten vivir el día a día sin límites desde casa.

