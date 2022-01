Estas serán las tendencias en cortes y coloración en 2022: hablan los expertos

2022 ya está aquí y, con él, las tendencias que más se van a llevar. Melenas rectas hasta la clavícula y muy texturizadas, muchos flequillos, cobrizos de todo tipo y rubios más bien cálidos, lejos de los fríos de años anteriores. Estas son algunas de las tendencias en peluquería para este 2022, pero también el face framing, los mixies (mezcla de mullet y pixie), el soft cherry brown o las melenas XXL en dos tonos.

De todas ellas y otras, hablan Rubén Torres, director de ÌO Salón; David Lesur, director de formación de David Künzle; Esther González, propietaria de los salones Menta Beauty Place; y César Parra, director de Homine Madrid.

Cuatro profesionales de la peluquería acercan las tendencias que en cortes y coloración, veremos en las calles y pasarelas este 2022 recién inaugurado. Rubén Torres, director de ÌO Salón (Potosí, 8) en el barrio de Chamartín, apuesta entre lo que más se llevará, por melenas rectas hasta la clavícula muy texturizadas y con mucho movimiento, pero también, por uno de los cortes que más dará que hablar, el mixie: "Es una fusión de pixie y mullet, un corte fresco y desenfadado que por ejemplo, se lo hemos visto en ocasiones a Úrsula Corberó (32 años)".

Entre los colores más apetecibles en este nuevo año, Rubén Torres se queda con los tonos rubios tostados beige empolvados y también con los rubios cobrizos de aspecto muy natural: "O las melenas XXL en dos tonos para crear fuertes contrastes de forma irregular, u otro tono que personalmente me encanta, el soft cherry brown, ni frío ni muy cálido, al igual que los marrones glaseados que tanto vemos".

Abiertos desde 2020, ÌO Salón trabaja únicamente con firmas de peluquería y belleza ecofriendly, sostenibles y responsables con el medio ambiente, estando entre sus especialidades, los cabellos rubios y técnicas como el air touch o las mechas balayage: "En estos dos años que llevamos funcionando, los cortes que más nos han pedido han sido melenas midi, pixies, shaggys y como una de las tendencias en este nuevo año, las melenas a la clavícula muy texturizadas. Algunos colores que arrasaron en 2021, los seguiremos viendo nuevamente, como los rubios arena glaseados, los cobrizos o los marrones glasé".

Al igual que Rubén, Esther González, propietaria de los salones Menta Beauty Place en Madrid, cree que lo que veremos, será una evolución de lo ya visto el pasado año, sobre todo en coloración: "Casi un 95 por ciento de nuestras clientas buscan tonos naturales, mechas degradadas, babylights o balayage con degradados sutiles, todo esto no variará mucho, aunque sí observamos una clara tendencia hacia colores más cálidos en los últimos meses como tonos avellana, miel o caramelo. En 2022, los rubios tenderán a oscurecerse un poco hacia el marrón, lejos de aquellos ice blonde de hace pocos años y los cobrizos regresarán con fuerza. En cuánto a cortes, mandarán clásicos como los bob, de nuevo el pixie con algunas variaciones, los flequillos y técnicas como el face framing".

Naturalidad y elegancia son las dos cualidades que a nivel de color, traerá 2022 para David Lesur, director de formación de los salones David Künzle: "Dejaremos atrás los tonos agresivos y muy potentes por otros que correspondan más a la base de pelo de cada persona. También diremos adiós a las melenas largas y volveremos a cortes clásicos y bases limpias con líneas muy rectas. Mi apuesta vuelve a ser el pixie por ser un corte con carácter, atrevido y muy dado a la experimentación y los cambios".

Por supuesto, los hombres también tienen un hueco entre las tendencias capilares de 2022, como bien nos apunta César Parra, director de la barbería/peluquería Homine Madrid en el barrio de Salamanca (Gurtubay, 3): "Los hombres somos menos dados a los cambios de look que las mujeres pero es algo que está cambiando, no solo entre los jóvenes. Se llevarán las melenas cortas y escalonadas, los fade, los cortes desestructurados con parte superior más larga y si se tiene una bonita cabeza, los buzz. Clásicos y atemporales, el faded crew o el slicked back, que además no requieren mucho mantenimiento. Compartimos con las mujeres la fiebre actual por el mullet, si bien hay que contar con un buen volumen capilar".

